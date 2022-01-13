Ilıca’ya Sağlık Turizm Tesisi Müjdesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat’ın Ilıca bölgesinde hayata geçecek yeni turizm yatırımına ilişkin açıklamada bulundu. Eski belediye hamamının yerini alacak proje sahasını ziyaret eden Başkan Güngör, “Türkiye’deki sayılı jeotermal kaynaklardan birine sahip Ilıca’mıza tam donanımlı bir sağlık turizm merkezi inşa edeceğiz. Bu proje Ilıca’yı termal turizmde bir marka haline getirecek, bölgeye ciddi bir katma değer sunacak” diye konuştu.

Tam Donanımlı Bir Proje Olacak

Projenin toplamda 6 bin metrekare alanda yükseleceğini vurgulayan Başkan Güngör, “Sağlık Turizm Tesisi’mizin inşası ile ilgili bölge esnafımızın sezon sonrası yapılması noktasında bir talebi olmuştu. İnşallah kısa süre zarfında burada çalışmalara başlayacağız. Tam donanımlı şekilde yükselecek bu projede, hamam ve havuzların yanı sıra SPA hizmetleri, sauna, buhar ve masaj odaları ile modern konaklama alanları ve restorana da sahip olacak. Hemşehrilerimize, Kahramanmaraş’ımıza hayırlı uğurlu olsun” bilgilerini aktardı.