Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...

Ilıca’ya Sağlık Turizm Tesisi Müjdesi

Ilıca’da inşa edilecek Sağlık Turizm Tesisi Projesi’ne ilişkin açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye’deki sayılı jeotermal kaynaklardan birine sahip Ilıca’mıza tam donanımlı bir sağlık turizm merkezi inşa edeceğiz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ilıca’ya Sağlık Turizm Tesisi Müjdesi

Ilıca’ya Sağlık Turizm Tesisi Müjdesi

Ilıca’da inşa edilecek Sağlık Turizm Tesisi Projesi’ne ilişkin açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye’deki sayılı jeotermal kaynaklardan birine sahip Ilıca’mıza tam donanımlı bir sağlık turizm merkezi inşa edeceğiz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

13 Ocak 2022 Perşembe 16:00
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat’ın Ilıca bölgesinde hayata geçecek yeni turizm yatırımına ilişkin açıklamada bulundu. Eski belediye hamamının yerini alacak proje sahasını ziyaret eden Başkan Güngör, “Türkiye’deki sayılı jeotermal kaynaklardan birine sahip Ilıca’mıza tam donanımlı bir sağlık turizm merkezi inşa edeceğiz. Bu proje Ilıca’yı termal turizmde bir marka haline getirecek, bölgeye ciddi bir katma değer sunacak” diye konuştu.

Tam Donanımlı Bir Proje Olacak

Projenin toplamda 6 bin metrekare alanda yükseleceğini vurgulayan Başkan Güngör, “Sağlık Turizm Tesisi’mizin inşası ile ilgili bölge esnafımızın sezon sonrası yapılması noktasında bir talebi olmuştu. İnşallah kısa süre zarfında burada çalışmalara başlayacağız. Tam donanımlı şekilde yükselecek bu projede, hamam ve havuzların yanı sıra SPA hizmetleri, sauna, buhar ve masaj odaları ile modern konaklama alanları ve restorana da sahip olacak. Hemşehrilerimize, Kahramanmaraş’ımıza hayırlı uğurlu olsun” bilgilerini aktardı.

Son Güncelleme: 13.01.2022 16:17
Anahtar Kelimeler:
Ilıca’ya Sağlık Turizm Tesisi Müjdesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek, kariyer günleri kapsamında lise öğrencileriyle buluştu
Başkan Mahçiçek, kariyer günleri kapsamında lise öğrencileriyle buluştu
Ünal Ateş’ten otogar tepkisi
Ünal Ateş’ten otogar tepkisi
Kahramanmaraş’ta berberler ve kuaförlerin standartları yükselecek
Kahramanmaraş’ta berberler ve kuaförlerin standartları yükselecek
Başkan Okay, lise öğrencileriyle bir araya geldi
Başkan Okay, lise öğrencileriyle bir araya geldi
Taziyeye giden Kahramanmaraşlı genç hayatını kaybetti
Taziyeye giden Kahramanmaraşlı genç hayatını kaybetti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber