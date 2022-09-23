İmran Kılıç Köprüsü Ve Bulvarı Trafiğe Açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yatırımlarını bir bir hizmete almaya devam ediyor. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak ve Kanlıdere’ye inşa edilen yeni adıyla Ali Sezal Köprüsü’nün ardından İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı da trafiğe açıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; 150 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen, batı mahalleleri ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı yarı yarıya kısaltan, 210 metre uzunluğundaki köprüyü ve 5 kilometre uzunluğundaki bulvarı kapsayan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nda incelemelerde bulundu. Basın mensuplarının da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, projenin hayata geçirilme sürecine ilişkin bilgiler aktardı.

150 Bin Nüfusa Hitap Edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle rahmetli milletvekilimiz İmran Kılıç’ın ismini verdiğimiz köprü ve bulvarımızın şehrimiz için önemine değinmek istiyorum. Hemşehrilerimizin buraya bir köprü ve bağlantı yolu kazandırılmasına yönelik beklentisi vardı. Çünkü Önsen bölgesi hali hazırda 60 bin civarında hemşehrimizin yaşadığı bir bölge. Burası bizim yeni yerleşim alanımızı oluşturuyor. Tekke rezerv konutları ve TOKİ konutları da Önsen bölgesine inşa ediliyor. Dolayısıyla bu bölgemiz ileride en az 150 bin nüfusu barındıracak. Artan nüfus dolayısıyla Önsen bölgesine ulaşım sağlayan bu köprü ve bulvarımızın önemi daha da artıyor” cümlelerini kullandı.

Kahramanmaraş’a Hayırlı Olsun

İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nın Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını dileyen Başkan Güngör, “Göreve geldiğimizde şehrimizin ihtiyaçları noktasında yoğun bir çalışma yaptık. Projeler üzerinde çalıştık. 2021 yılının Haziran ayında da İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nın ihalesini gerçekleştirdik. İhale ve sözleşme aşamasının ardından yüklenici firma derhal çalışmalara başladı. Bizim hedefimiz yılbaşını çok geçmeden köprü ve bağlantı yolumuzu hizmete almaktı. Öngörülemeyen emtia fiyatları artışı dolayısıyla müteahhit işe devam etmekte güçlükler yaşadı. Bizler de hukuken sözleşme süresinin bitmesini beklemek zorunda kaldık. Müteahhidin işi süresinde bitirememesi nedeniyle Ağustos ayında sözleşme feshedildi. Sözleşme feshinin ardından Fen İşleri ekiplerimiz kalan işlerin tamamlanması için derhal çalışmalara başladı. Bölgede asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak köprü ve bulvarımızı hizmete almayı hedefledik. Hamdolsun bugün de İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nı trafiğe açtık. Yaya yolu ve aydınlatma çalışmalarımız sürüyor. Kalan işlerimizi de kısa süre içerisinde toparlayacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde de protokol üyelerimizin de katılımıyla resmi açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Zaman ve Yakıttan Tasarruf

210 metre uzunluğundaki köprü ve 5 kilometre uzunluğundaki bulvarı kapsayan projenin ciddi bir tasarrufu da beraberinde getireceğini söyleyen Başkan Hayrettin Güngör, “İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projemiz hemşehrilerimiz açısından da son derece faydalı olacak. Önsen bölgesinde ikamet eden hemşehrilerimizin şehir merkezi ile ulaşımı yarı yarıya kısalacak. Bu da dolayısıyla yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacak. Bu da hane ve ülke ekonomisine olumlu bir şekilde yansıyacak” dedi.

Madalyalı Kavşak’ın Trafik Yükünü Hafifletecek

Güney Bağlantı Yolu’nda devam eden çalışmalara ilişkin de bilgiler aktaran Güngör, “Ağcalı Kavşağı ile Adana Yolu’na direkt bağlantı sağlayacak olan 55 metre genişliğindeki Güney Bağlantı Yolu’nda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde orada da çalışmalarımızı tamamlayarak trafiğe açacağız. Bu projemiz sayesinde Madalyalı Kavşak’ın trafik yoğunluğu önemli ölçüde rahatlayacak. Projemizin ikinci etabında ise Adana Yolu’nu Havaalanı Kavşağı’na bağlayacağız” ifadelerini kullandı.