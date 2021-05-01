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İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 1

Delikanlıyı üvey annesi istemiyordu ve sonunda bir babayı bir tercihe zorladı,ya o,ya ben diye.!

İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 1

İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 1

Delikanlıyı üvey annesi istemiyordu ve sonunda bir babayı bir tercihe zorladı,ya o,ya ben diye.!

01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:20
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Baba oğlunu evden kovdu,delikanlının cebinde parası bile yoktu.!

Yalın ayak baş kabak düşer yola,günlerce yürür yürür bulursa yiyor,fırsatını bulursa uyuyordu.!

Bir kamyona el etti,kamyoncu ona kasaya binmesini söyler.!

Kasada saatlerce yolculuk yapar.!

Kamyondan iner Senirkent diye bir yerdi burası,o gece parkta bir bank üzerinde yattı, açtı,hemde çok açtı.!

Diğersi gün iş aradı bütün kapılar kapanıyordu yüzüne sonunda bir fırına un indirmesi için iş buldu açlıktan çok zorlanıyordu,açlıktan başı dönüp,gözleri kararıyordu,beşinci çuvalı kendisi ile birlikte düşürdü,önce epeyce fırça yer,günlerce yemek yemediğini söyleyince fırıncı ona bir taze ekmek ve bir miktar para verir.!

Günler geçmişti traş olamamış banyo yapamamıştı,güçsüzdü,kirli ve pasaklıydı,kimse iş vermiyor hatta kovuluyordu.!

Bazen bir köşede oturup dalıyordu,kardeşlerini düşünüyordu,onlar ne haldelerdi.!

Amcaları,dayıları cümle hısım akrabası ona nasihattan başka bir şey yapmamışlardı

O da mecbur terki diyar eylemişti,ya küçük kız kardeşi ne durumdaydı.!

bu ara onun önüne bozuk para atanlar oluyordu,ben dilenci değilim diyordu ve o paralara elini bile sürmüyordu.!

Havalar soğumuş çok üşüyordu,bazen fırıncıya gidip ondan ekmek alıyor,bazen manavların attıkları meyve sebzeden seçip yiyordu.!

Sığınacak kapalı bir yer bulmalıydı,bir köpek ile üç yavrusu kalas istiflerinin altına girip kaybolmuşlardı,delikanlı biraz uğraştıktan sonra girdi,köpeklerin yanında çömelecek kadar boşluk vardı sığındı oraya,köpeklerle yoldaş hatta aile oldu,köpekler onu ısıtıyorlardı

Bu daracık yerde çömelerektende olsa köpeklerle sarmaş dolaş olup üşümüyordu en azından buna seviniyordu.!

Bir gece sağanak yağmur yağdı yağmur suları birikmiş ve köpeklerle terketmek zorunda kalırlar barınağı,dışarda ıslanıyor üşüyordu,sabaha ölmeden kavuşmasına kendisi bile şaşırmıştı.

Sol ayağı diz aşağısı,kaval kemiği sızlıyordu,topallıyordu,üzerinde ki yırtık pırtık elbiseler ıslaktı,artık ağlayamıyordu unutmuştu ağlamayı, belkide göz pınarları kurumuştu kim bilir.!

El bebek gül bebek büyüyen bir delikanlının,bir hoyrat el tarafından dalından koparılıp savrulmasının hikayesi.!

Bir ananın babanın umuduyken bir bilinmezliğe atılan bir delikanlının içine düştüğü inanılmaz zorluklar ve yokluğun hikayesi.!

Bir Ana kuzusunun meczup olma yolculuğunun yürek yakan hikayesi.!

Devam edecek.!

NOT

Lütfen meczup demeyin kimseye, yardım edin el uzatın,burun kıvırmayın,siz ve sizin evlatlarınız da bu duruma düşebileceğini lütfen göz ardı etmeyin.!

BİR ROMANDAN ALINTIDIR

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