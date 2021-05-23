İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 15

Hali ile onun bu durumu cemal ustaya ve işe yansıyordu.!

Delikanlı bir boşluk bulup, deli eyüp emmiye vardı, eyüp emmi beni bu adama sen gönderdin,seninle konuşmadan bu iş olmazdı dedi.!

Eyüp emmi, hayrola bizim oglan ne oldu diye sordu.!

Eyüp emmi tam bir ayı geçkin bir zaman oldu,cemal usta ne dükkanı satıyor, nede ima ediyor.!

Şimdi varıp soracağım,satıyorsa pazarlık eder işime gelirse alırım ,anlaşamazsam, ben zaten onun yanında çalışmayacağım dedim.!

Eyüp emmi hakkın dedi, yine birinin önünü kesip sigara istiyordu,ben hemen uzaklaştım ordan.!

Bu ara yusuf gökçenin yanında bir dükkan boşalmıştı,o dükkanı yusuf abiye sormalıyım bakarsın orayı kiralardım.!

Akşam yevmiyemi verirken, cemal usta senin bugün hiç tadın yoktu,hastamısın dedi.!

Hasta olsam ilaçmı alacaksın ustam dedim.!

Cemel usta hatasını anlamış kıvırıp kıvırıp durdu.!

Eğip çevirmeye gerek yok ustam, akşam eşimi hastaneye zor yetiştirdik, ilaçtı, hastane parasına üzerimde ki para yetmedi, eşimi rehin alıyorlardı,hiç tanımadığım taksici cafer emmi, verdi hastane parasını, senden bir yevmiye fazladan para alıp cafer emminin parasını vermek için istedim,sende vermedin.!

Şimdi sana diyeceklerim var.!

Cemal usta delikanlının diyeceğini anlamıştı, nede olsa yılların tecrübesiydi.!

Acele etmesen dedi cemal usta.!

Ustam ben buraya başlıyalı bir ay dedik fazlası ile geçti, sen burayı satıyormusun satmıyormusun.?

Dedim ya, beş bin mark dükkana isterim, epeycede müşteride alacak var onlarıda verirsen buyur dükkan senin dedi.!

Yav usta müşteride ki alacağın çoğu yeni marka, son markadan evveli kabulüm.!

Olmaz dedi cemal usta dediklerime razıysan getir parayı ,yoksada,aslan gibi çalışır yevmiyeni alır keyfine bakarsın dedi.!

Delikanlı, benim sana son teklifim pazartesi gününe kadar düşün taşın, üç bin mark,en son ki markadan öncekileri sana veririm dedim.!

Ayrıca senin yanında çalışmayacağım, yevmiye ile çalıştıktan sonra herkes bana senden fazla verir ve bu kadar da yıpranmam, haydi eyvallaah diyerek ayrıldım.! Önce eyüp emmiye gitmeliydim,ona olan biteni anlatmalıydım,giderken manav apodan iki siğara aldım.

eyüp emmiye sana siğara getirdim, oturup seninle biraz konuşalım, eyüp emmiye olup biteni anlattım, eyüp emmi iyi yapmışsın, tuzlu hıyarı o yesin bu genç ikende fırsatçıydı o yüzden hiç iflah olmadı, sana bir dükkan buluruz sende orayı çayhane yaparsın dedi eyüp emmi.!

Ayıp olmaz değilmi dedim.!

Sen bir buçuk ay çalıştın,iyide bir teklifte bulundun gerisini kendisi düşünsün dedi eyüp emmi.!

Üyüp emmi işte birde ev telaşına düşeceğiz.!

Niye dedi eyüp emmi.?

Şimdi oturduğumuz ev cemal ustanın ya dedim.!

Bir kahkaha attı eyüp emmi, yok vooyn o evi ben ayarladım, istediğin kadar otur kimse sana çık demez dedi.!

Eyüp amcaya sohbet arasında öbür sigarayıda verdim.!

Ehh daha ne olsun, eyüp emmi mutlu ben mutlu gitmek için kalkmıştım ,dur biraz bizim oglan dedi eyüp emmi,gökçenin orda bir dükkan boşaldı sahibi kargıdan, yarın gel,beraber kargıya gidelim dedi, tamam eyüp emmi dedim ordan ayrıldım.!

Eve vardım gülsüm bugün daha iyiydi, günün nasıl geçti dedim sıkıcı dedi.!

Yakında bu sıkıcı günler biter inşallaah dedim, hayırdır dedi gülsüm, işten ayrıldığımı ve dükkana baktığımı anlattım.!

Bana nasıl olsa bir ocakçı lazım, çay demleyip, bardaklara doldura bilirsin değilmi dedim.!

evet hepsinide yaparım dedi.!

Yemek varmı dedim, öğleyin bulgur pilavı pişirmiştim, yoğurt alırsan cacık yaparız yanına dedi.!

Tencereyi alıp bakkaldan yoğurt alıp geldim birde somun ekmeği almıştım.!

Hıyarlı,sarımsaklı koyu kıyamda güzel bir cacık, ve zeytin yağlı şehriyeli bulgur pilavı,çok güzel oldu akşam yemeği, yav bulgur pilavı ve cacık ne kadar özlemişim, ömrümde yediğim en lezzetli yemekti,bu ara bizim evde pişen ilk pilavdı.!

O gün akşam evde hergün ki rutin şeylerle geçti televizyon izledik,çay içtik,meyve yedik, bir ara gülsüm sana bir şey diyeceğim dedim.!

buyur dedi.!

Bugün cemal ustaya işi bırakma bahanem sendin, bir yevmiye fazladan vermedin hastam vardı dedim.!

Hastan kimdi diye sormadımı.!

Eşim dedim.!

Gerçektenmi.?

Bak gülsüm benden sana asla zarar gelmez, ama aynı evde kalıyorsak,insanlara ya evliyiz, yada kardeşiz demeliyiz yoksa ikimizi bir arada barındırmazlar dedim.!

Gülsüm , benim için sakıncası yok, ama ilerde ben gidersem veya aramızda bir sorun olursa ne diyeceğiz.?

Anlaşamadık ayrıldık deriz.!

Diğersi gün yatakta biraz tembellik yapmıştım, gülsümde bir hareketlenmeler vardı ama bakmıyordum, yönüm öbür tarafa dönüktü.!

Kahvaltı hazır kalkabilirsin beyim dedi gülsüm.!

Hemen yüzümü yıkadım, masaya oturdum epeyce çeşit düzmüş masaya gülsüm, bola saça iştahla kahvaltımızı yaptık.!

Ben eyüp emmiye bir gidip geleyim, hava güzel bugün seninle gezmeye çıkarız dedim.!

Eyüp emmi beni görünce sigarasız gelme diye bağırdı,esnaflar bu duruma gülümsüyorlardı.!

Bugün pazar ya eyübün hasılatı düşük dedi isa dayı gülerek.!

Gittim bir paket sigara aldım içinden iki tek ceketimin yan cebine koydum.!

Buyur eyüp emmi dedim, eyüp emmi bir kaç çekişte sigarayı bitirdi,hemen diğerini verdim, nefes almadan yaktı, beyaz post bıyıkları sigaradan renk değiştirip sararmıştı.!

Gözün aydın bizim oglan dedi, kargıya gitmeye gerek kalmadı, git bana iki siğara daha alda gel dedi, eyüp emmi buharlı tren gibi, siğaranın dumanı ile çalışıyordu sanki.! Cebimden bir siğara çıkardım,buyur dedim oooo tedarikli gelmişsin dedi, o dükkanla konfeksiyoncu baydar ilğileniyormuş iki yüz mark aylık kirası varmış anahtarı dükkandaymış, dükkanı açıkmı bir bak bakalım dedi.!

Baydarın dükkanı açıktı,zaten baydarın büyük oglu arkadaşımdı, selam verip içeri girdim, küçük oglu vardı ona durumu anlattım, babam şimdi inşaatte bir saate bana yemek getirir anahtarı alırım dedi.!

Yalnız dedi o dükkanın yeri güzel, içi. 40 mt kare,önde on metre kare boş alanı var, fakat seni çok yorar, çünkü çok bakımsız dedi.!

Bir bakalım sonra karar veririz olup olmayacağına dedim.!

Eve gidip olanları gülsüme anlattım,hadi bir saat vaktimiz var, gordonda gezelim dedim, evden çıktık gordona belediyenin ordan girdik, fakat gordona girince gülsümde değişik hareketler başlamıştı, kollarını gövdesine sarmış,ellerini koltuk altlarına sokmuş, endişeli, umutsuz bir insanın yüz ifadesine bürünmüştü.!

Ne oldu dedim.!

Ben buraya bir daha gelmem diyordum, yaşadıklarımı hatırlayıp korktum dedi.!

Gordondan tekrar çıktık,anacaddeden bir süre gittik,yat taksinin oradan girmeyi teklif ettim, tamam dedi, iskeleye vardık, epeyce kalabalık vardı, herkes balık tutuyordu, zargana diye bir balık akını vardı iskelede, hatta bazıları kemer balığı bile diyenler vardı,aynı kemere benziyordu bu balık, hatta denizlerin en ahmak balığı imiş balık etine geliyordu,oltayı atıp çekiyorlardı.!

Orda biraz oyalandıktan sonra, hadi gidelim dedim.!

Belediye ye varmadan benim kokoreçci ordaydı.!

Kokoreç yermisin dedim

Evet yerim dedi gülsüm.!

Yarım ekmek arası ayranla birer kokereç yedik.!

Baydara varmak üzere yola çıktık.!

ARKASI YARIN