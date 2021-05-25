İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 17

Gülsüm ustaların yaptığı işlere zaman zaman müdehale ediyordu, fakat ustalar hiç itiraz etmeyip ona itaat ediyorlardı.!

Hatta, kendilerine ücret karşılığında çizim yapmalarını bile istemişlerdi.!

O gün akşam dükkanın boyası yapılacaktı, gülsüm beyaz plastik boya yapılmasını söyledi, hem mermer ve fayanslara uyum sağlayacağı, hemde dükkanın daha ferah ve aydınlık olacağını söyledi, ben inşaat işlerinden hiç anlamam, gülsüm hakkın da çok şey bilmiyordum, çünkü ona soru sormayacağıma dair söz vermiştim, o da kendi ile ilğili pek bir şey anlatmıyordu, belliki o bu işleri biliyordu.!

İkindi olmuştu gülsüme gel beraber biraz yürüyelim dedim.!

Olur dedi.!

Yat taksinin oraya kadar hiç konuşmadık, gordondan iskeleye vardık, dedim ki şu yol çok güzel bir mahalleye gidiyormuş istersen takip edelim bu yolu dedim.!

Gümrük muhafaza memurluğu ve jandarmayı geçtik, sağımız güzel bir koy, solumuz ise yörep ve çok güzel müstakil bahçeli evler vardı.!

Şiir gibi bir yermiş burası dedim.!

Evet dedi, sanki masal ülkesinden çıkmış gibi.!

Yolun kenarına oturduk yüzümüz koy'a dönüktü.

Gülsüm sana soru sormayacağıma dair söz verdim, hiç soruda sormadım, lakin artık seni tanımak istiyorum dedim.!

Bende seni tanımak isterim dedi.!

Ben kendimi anlattım, sonra babamın üvey annemin gazı ile beni kovduğunu bütün maceramı anlattım.!

Peki memleketine dönecekmisin dedi.!

Hayır dedim.!

Elimde imkan olursa kız kardeşimi yanıma alacağım o kadar dedim.!

Gülsüm, ben izmir yetiştirme yurdunda büyüdüm, annem,babam, kardeşlerim varmı bilmiyorum, 18 yaşımı doldurunca, yurttan ayrıldım, bir süre sonra yurttan ablam olan ecemle fethiyeye çalışmaya geldik gerisini biliyorsun dedi.!

O sordu ben cevapladım, ben sordum o cevapladı.!

Hava kararıyordu,hafifte üşümüştük, kalktık yürüyerek sohbetimize devam ediyorduk.!

İkimizde kimsesiziz dedim.!

Evet ama artık biz varız dedi gülsüm.!

İyide yaz gelince sen gitmiyecekmisin dedim.!

Sen istemediğin zamana kadar seninleyim dedi.!

Sen çok iyi bir insansın, bir birimize destek oluruz dedi.!

Eve gelmiştik, evden mis gibi kokular geliyordu.!

Ayşe abla dolma yapmıştı, ben bakkala yoğurt almaya gittim.!

Bakkal dönüşü Masaya oturduk, tepsiye sıra sıra dizilmiş, patlıcan ve biber dolmaları konmuş ayranlar dolmuş, besmele çekip yemeğe iş kalmıştı.!

Dolma çok lezzetliydi, somak eşkiyi nerden buldun dedim.

Çarşıda kurutulmuş satıyorlardı dedi ayşe abla.!

Eline sağlık çok güzel olmuş, iki senedir hiç dolma yememiştim dedim.!

Yemekten sonra çayları içerken, ayşe abla bende bir iş bulabilseydim dedi.!

Gülsüm, hep beraber bizim çayhanede çalışırız dedi.!

Sohbet muhabbet derken vakit geçti.!

Çek yatı da odaya almıştım biraz kapıya mani olmuştu, hatta giriş çıkışta zorluk oluyordu amma, tek soba yanan odamız burasıydı.!

Sen çocuklarınla çek yatta yatarsınız dedim ayşe ablaya.!

Yok dedi ayşe abla, gülsümle siz çek yatta yatın biz sedirde yatarız dedi, kadın bizi evli biliyordu.!

Ben kararlarıma itiraz edilmesinden çok hoşlanmam ne diyorsam o dedim.!

Sabah kahvaltıdan sonra gülsümle beraber çıktık evden.!

Dükkanın içi dışı boyanmıştı, sıra yazılara gelmişti, bir ressam geldi, kocaman ALİ BABANIN TEKKESİ yazdırdık camın bir tarafına çayhane, çay,kahve, meşrubat, diğer tarafa, tost altına sucuklu,kaşarlı, karışık ve tahrib kalıbı diye yazdık, herkes tahrib kalıbını soruyor du ne diye.!

Ekmek arası tereyağ,bal, muz, fıstık külü olduğunu söylüyordum.!

Dükkanın bütün işleri bitmişti, mermercilerin parasını ödedim, belediyeye ruhsat için baş vurmuştum.!

Akşam el ayak çekilince dükkanı iyice temizledik, yeni bir çay yedeği almıştım onu bağlayıp monta ettik, dükkanı kapatıp eve gittik sabahleyin, dükkanda belediyecilerin gelmesini bekliyorduk,ramazan diye bir esnaf gelerek çay toptancıları geldi istersen seni tanıştırayım dedi.!

Adamlar konyadan geliyorlardı, cemal usta en dandik çayı kullanıyordu, siyah çaykurun fiatı toptan alırsam o çaydan daha ucuza geliyordu, şeker ve oralette vardı epeyce sipariç verdim, bankadan para çekip toptancılara verdim.!

Malzemeleri güzelce yerleştirdik, fincan, bardak, atlık, çay kaşığı, cezve her şey tamamdı.!

Küçük masa ve iskembeleri özel olarak yaptırmıştık ve birde soba kurmuştuk.!

Dükkanın çerçevesine birde televizyon koyacak yer yaptırmıştık, içinede televizyonu yerleştirmiştik, birtek buzdolabı almamıştım.!

Bir tost makinası bekliyorduk.!

İki gün geçmişti belediyeden gelen giden yoktu.!

Belediyeye tekrar gittim, birazdan geleceğiz dediler,

Öğleden sonra geldiler, hiç bir bahane bulamadılar teşekür ettiler.!

Maliyecilerde geldiler maliye kaydı falan herşey tamamdı.!

Şimdi tost makinası ve markalar kalmıştı, hafta sonu da onlar geldiler.!

Artık pazartesi başlardık işimize.!

Pazartesi sabahtan erkenden kalktım, gülsüm bende geliyorum dedi, ayşe abla sen sekize kadar izinlisin dedim, yok bende gelirim dedi, çocuklar evde dururlar dedi.!

Olmaz dedim sen sekizde çocuklarıda al gel dedim.!

Besmele ile dükkanı açtık, yedeğe suyu doldurup altını yaktık.!

Dükkan pırıl pırıldı.!

Yedekteki su kaynayınca ortacalı hasan ustanın taktiği ile çayı demledim, gülsümede bak bu meslek sırrı sanada öğretiyorum, sakın ola bu sırrı kimseye söyleme diye tembihledim.!

Çayın ilk siftahını gülsümle biz yaptık gerçekten çok lezzetli bir çaydı, biraz sonra esnaftan gelenler oldu hayırlı olsuna onlara çay ikram ettik, çayı çok beğendiler, zaten bugün niyetimiz ücretsiz çay dağıtmaktı, hayırlı olsuna gelene dükkanda ikram ettik, gelmeyenlere, ayşe abla ile dükkanlarına götürüp ikram ettik.!

Bu ara cemal ustanın hiç sesi sedası çıkmıyordu, onun tepkisi nasıl olacaktı, onunla nasıl bir sorun yaşayacaktık, veya herkes kısmetine razı olup hır gür çıkmadan işine gücünemi bakacaktı, bunları zaman gösterecekti.!

ARKASI YARIN