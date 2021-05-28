İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 19

Delikanlı, bugün belediye ye nikah için gideceğiz ya, dönüşte kuyumcudan alyans alalım , en yakın zamanda mihirde istediğin takılarıda alalım dedi.!

Gülsüm, alyansları alalım, diğerlerinin acelesi yok dedi.!

Fırından sıcak ekmek aldılar.!

Dükkanı açıp çay için hazırlığı yaptılar, gülsüm bugün karışık tost yiyelim ben yaparım dedi.!

Gülsüm tosttu hazırlarken, peki bizim evimiz olacakmı.!

Delikanlı elbette olacak dedi.!

Ne zaman olur dedi gülsüm.!

Hiç zamanı yok dedi delikanlı.!

Gülsüm, aynalı dolaplarım olsun isterim, senin ayrı benim ayrı şifonyerimiz olsun isterim.!

Mutfağımızın hiç bir eksik malzemesi olmasın isterim dedi.!

Delikanlı, gülsüm bunları istersem şimdi yine yapacak imkanım var, lakin tedarikli olmak zorundayız çünkü dükkanımız yeni, müşteri tutup rahat dönebilmek için bir kaç ay sabretmemiz lazım, belkide cepten harcayacağız dedi.!

Gülsüm, yani önümüzde zor günler var diyorsun.!

Kendimi bu şekilde hazırlıyorum dedi delikanlı.!

Çay ve tostlar hazırdı, yemeklerini yediler, üç yaşlı adam selam verip içeri girdiler.!

Sobayı yakmışsınız iyi yapmışsınız dediler ,cami cemaatinden olan bu amcalar, cemal ustayı sevmedikleri için oraya gitmiyorlarmış.!

Buranın yeni açıldığını duymuşlar, namaz sonrası simit alıp gelmişlerdi.!

Çaylarını verdim, birer yudum aldılar, bu ne kadar güzel bir çay elinize sağlık, dükkanınızda pırıl pırıl işleriniz hayırlı bereketli olsun dediler.!

Esnaftan bir kaç kişi geldi derken çayhanede 15 kadar müşteri olmuştu.!

İki kişide karışık tost istediler.!

Esnaftan çay isteyenlerde oldu, servisini hemen yaptım, selamları verip, güler yüzle hayırlı işler diliyordum, onlarda memnun oluyorlardı.!

Ayşe ablada geldi çocuklar yoktu, çocuklar nerde dedim, evdeler, yav ablam parmak kadar çocuklar evde ne yapacaklar tek başlarına.!

Alışırlar dedi ayşe abla.!

İşler umduğumdan iyi gidiyordu.!

Saat üç olunca ayşe abla idare edebildiğin kadar dükkan sana emanet biz bir saat kadar yokuz dedim.!

Gülsümle beraber belediyeye gidip nikah için tarih aldık 20 mart 1986 saat 14 de, ikişer fotoğraf ve iki şahitle gelecekmişiz.!

Bankaya uğrayıp bir miktar para çektik.!

Dönüşte bizim dükkanın yakınında bulunan kuyumcuya uğradık, iki alyans seçtik, tarttı hayret bankadan çektiğim para yetmemişti.!

Sağolsun kuyumcu önemli değil ali baba sonra verirsin, yeni dükkan açtın idare ederiz dedi.!

Kuyumcu, siz evli değilmiydiniz dedi.!

Evet evliyiz, ihtiyacımız vardı alyanslarımızı, hanımın küpesi ve yüzüğünü satmıştık, baktık esnafa karşı alyansız hoş olmayacak bizde alyansları alalım dedik.!

Alyansların içine isimlerimiz yazıldı, parmaklarımıza taktık.!

Dükkana vardıkki ayşe abla bunalmış nerdesiniz, yetişemiyorum dedi.!

Üç kişiye 100 er tane marka vermiş bugün 14 dükkana marka vermiştik, marka kullanmayan esnafta çayı bizden içiyordu.!

28 tane tost satmıştık, ilk günden fena değildi.!

Ayşe abla malzeme alıp eve gitmek için izin istedi ona bir miktar para verdim, akşam geç kalmayın haa deyip gitti.!

Gülsüm, sana bir şey soracağım ama beni yanlış anlama dedi.!

Buyur dedim.!

Bankada kaç liran kaldı.?

Bankada 3700 markımız kaldı dedim.!

İyi dedi daha paramız varmış dedi.!

Aradan bir hafta falan geçmişti, dışarda oturanlardan kulak misafiri oldum, birinin tayini çıkmış, nakliya parası öteki beriki derken çok masraf olacak, evi devran alan olsa hesaplı veririm diyordu.!

Bu ev nerde dedim.?

Hemen arka caddede terzinin üstü dedi adam.!

Görebilirmiyim dedim.!

Tabi dedi.!

Gülsüm ben birazdan gelirim dedim.!

Adamlarla eve gittik.!

Evde mutfakta buzdolabı,fırın, tencereler,tabak çanak herşey bolca vardı, banyoda, çamaşır makinası, güneş enerjisi, ütü,saç kurutma makinadı, renkli tv her şey vardı, odanın birinde üç tek kişilik yatak ve dolapları vardı, yatak odasında gülsümün hayalinden fazlası vardı, yüklük yatak odasında eski düzen ama mobilyadan kapakları vardı, içinde epeycede yatak yorgan vs vardı.!

Evin tam ortasınnda bir salon, iki çek yat, iki kolduğu vardı, bir masa dört sandalye vardı,tam ortada kuzune kurulmuştu.!

Bir küçük oda vardı kiler gibi bir şeydi ama iki çuval kömür ve bir miktar odun vardı, bütün odalarda ve salonda halıfleks ile kamplanmıştı.!

Eşyalar düzgün ama sizde ikinci el almışsınız dedim.!

Nerden bildin dedi, mutfak sanki bir lokantanın eşyaları, üç yatak ve dolapları pansiyon işi dedim.!

Doğrudur dedi.!

Fiat ne istiyorsun dedim.!

2 bin mark dedi.!

Uzat elini dedim,elini sıkarak 1,500 mark dedim, arkadaşları araya girdiler 1750 marka bağladık.!

Hemen bankadan 1750 markl çektim, önce terziye varıp bu arkadaş bana evi devrediyor, rızan varmı dedim.!

Kendimi tanıttım.!

Terzi tamam dedi, 100 mark kirası var dedi tamam dedim.!

Terzinin huzurunda adama parasını verdim.!

Adam özel bazı eşyalarını alıp anahtarı teslim etti.!

Dükkana vardım ayşe ablaya çaktırmadan meseleyi anlattım.!

Ayşe abla hayırlı olsun, biz şimdiki evde kalalım, siz bize,biz size misafirliğe gideriz dedi.!

Tabi evdeki eşyaları götürmezsen dedi.!

Yok ablam bu evde aklına gelen her eşya var, sana o eşyalar hayırlı olsun güle güle kullan dedim.!

Gülsüme süpriz yapacağım sakın belli etme dedim.!

ARKASI YARIN