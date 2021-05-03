İnanılmaz bir geri dönüş hikayesi - 3

Doktorun isteği ile,naylona sarılmış gövdesinde ki ıslak elbiseleri makasla kesilmişti,üzerine bir örtü örtülmüş koluna da bir serum takılmıştı.!

Delikanlı baygın şekilde günlerdir yatıyordu.!

Belediyeden bir yetkili gelmiş başında doktor ile konuşuyordu.!

Ölecekmi Dr bey.!

Dr Allah'tan ümit kesilmez,yaşadığı da pek söylenemez,peki bunun bir yakını yokmu,hiç geleni gideni yok dedi.!

Belediyeci,Dr bey kim olduğunu bilmiyoruz,üzerinde kimlik yok hangi köyden olduğunu bilmiyoruz,yaşasa da elbet bir gün bir köşede ölecek.!

Tam altı gün sonra uyandı delikanlı,sorulan tüm sorulara cevap vermiyordu,donuk donuk bakıyordu,aklı ya hiç yok,yada kafası başka bir yerdeydi.!

Dr bir kaç gün daha kalsın olmadı akıl hastanesine sevk ederiz dedi.!

Fırıncı gelmişti delikanlını ziyaretine.!

Dr'a bildiklerini anlattı üç ay kadar evvel un çuvalları mı taşıdı konuşuyordu,sonradan bu hale geldi.!

Dr kararını verdi Manisa akıl ve ruh Hastanesi'ne naklini yaptıracağını söyledi.!

Delikanlının gözleri açıktı kendilerinin konuşmalarını duyuyormuydu,niye tepkisizdi,nerden bilecekti Dr,.delikanlının nasıl bir şok yaşadığını,onunda bir yurdu yuvası vardı bir ailesi vardı,o da bir zamanlar bir ana kuzusu idi,sıcacık bir yuvası varken bir çatal dillinin yüzüne dalından koparılıp hoyratça rüzgarlara savrulmuş sonunda bir tesadüf neticesinde senirkent'e konmuştu,burda ömründe yaşamayı hayal bile edemiyeceği zorlu ve acı günler yaşamıştı.!

Bir gün sonra belediyeden gelenler kızıyorlardı delikanlıya,dilinimii yuttun konuş ulan meczup diye,delikanlı şoktaydı belki serum ve ilaçlar onu hayata döndürmüştü,ama o hayata bağlanmıyor ve tutunamıyordu,hala açtı,hala midesi isyandaydı,kim bilebilirdi ki,ne yaşadığını.!

Delikanlıya bir eşofman giydirdiler,hastaneden çıkardılar bir hamama götürdüler,iyice yıkayıp temizlediler,açlıktan bayılacaktı,açım diyemiyordu,ağzından acı sular geliyordu da,kimseye açım diyemiyordu,banyo sonrası ona bir simit ısmarlamışlardı,çay istiyememişti,sanki dili lâl olmuştu,sonra bir berber geldi,delikanlıyı traş yapmak için,berber önce delikanlının seyrek ama uzun sakallarını kesti makina ile,bir mucize oldu,saçlarımı makine ile kesme dedi delikanlı.!

Herkes sustu şaşkınlık içindelerdi,meczup konuşmuştu.!

Üç numaraya vereceğim saçlarının bakımı zor olur,hem kime süs yapacaksın dedi berber.!

Traştan sonra delikanlıya gıcır gıcır,iç çamaşırlar,kot pantolon,Kazak ve ayakkabılar

Giydirdiler,üzerine bir parka,başına bir bere giydirdiler,eşofmanı bir poşete koyup delikanlıya verdiler.!

Belediye çalışanları ile hamamdan çıktılar,bir lokantaya gittiler,önce sıcak bir çorba içti delikanlı,aylar sonra ilk sıcak çorba içtim dedi.!

Ardına bir tabak dolusu ızgara köfte yedi delikanlı,adeta yeniden doğmuştu,canlanıp filizlenmişti.!

Lokanta çıkışında bir eczanede boyu ölçülüp kilosu tartıldı 1,76 boyu,57 kğ ağırlığı vardı çok kilo kaybetmişim dedi delikanlı.!

Oto gara gelmişlerdi,belediyeciler delikanlıya bir miktar para verdiler,oto gardan ilk çıkan otobüsü durdurdular,sakın senirkentte bir daha gelme diye tembihmi,tehditmi belli olmayan bir sözle delikanlıyı otobüse bindirdiler.!

Delikanlı yine yola çıkmıştı bir bilinmeze doğru.!

Olsun karnı aylar sonra doymuştu,cebinde parası da vardı,otobüs rahat ve sıcaktı.!

Otobüsün nereye gittiğinin ne önemi vardı yuvasız bir kuş gibi tüneyecek bir dal,sığınacak bir yuva beslenecek yiyecek bulacaktı,senirkent'e sanki bulabilmişmiydi,belki otobüsün götürdüğü yer daha sıcak olurdu,Romatizma acısından sızlayan topal ayağına belkide iyi gelirdi.!

ARKASI DEVAM EDECEK