İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 7

Ustam tost isteyenler oluyor,hem makinamızda var yapalım mı dedi delikanlı.!

Hasan usta kendine işimi çıkaracan oğlu günde beş on tost ancak satarsın boş ver dedi.!

Ustam on tost da bir şey müsade et yapalım,hepsi bir sucuk,biraz kaşar,bir sana yağ,ekmeğide iki iki alırız on gün deneriz olmadı malzemeleri eve götürürsün bir zararın olmaz,asıl denemezsen zararın olur dedi.!

Peki dedi hasan usta yarın başlarsın yarın gelirken getiririm dedi.!

Delikanlı hemen tost bulunur yazısı yazdı ,soranlarada yarın başlıyoruz diyordu.!

Dlğersi gün tost satışları 12 tane oldu,hasan usta bak dediğim çıktı diyerekten delikanlıyı alaya aldı.!

Fakat bir hafta içinde bazen 20 ila 25 tost satmaya hatta gençler çoğalmaya başlamıştı.!

Gençlerin istekleri bitmiyordu, çay hanenin akşam açılması halinde çok gelenin olacağını ve bu çevrede çay hane ve kahvenin olmadığını delikanlıya sık sık söylüyorlardı.!

Delikanlı hasan usta bunu kabul etmez çünkü akşamı zor ediyor adam birde akşam burda duracak hayatta kabul etmez dedi.!

Amma şu tost sayısı biraz artarsa belki konuyu ona açarım diyordu.!

Delikanlı bütün cesaretini toplayıp hasan ustaya anlatacaktı.!

Sabahleyin kimse yok iken bunu ona söylemeliydi.!

Öylede yaptı,diğersi gün sabahleyin kahvaltı yaparken lafa girdi, ustam biz akşamları niye açmıyoruz dedi.!

Hasan usta oğlum ben hergün akşam olsada eve gitsem ayağımı bir uzatsam diyorum sen bana ne anlatıyorsun.!

Ustam bak gelen gençlerle sık sık konuşuyorum buralarda başka gidecekleri bir mekan yokmuş eğer akşamları açarsak gündüzü katlar diyorlar, hem pazar günleride açarız.!

Hasan usta bütün bunları bu topal ayağınlamı yapacaksın dedi.

Delikanlı evet canımı dişine takar hepsine yetişirim dedi.!

Senin ayağın doguştanmı topal,sonradan mı oldu dedi hasan usta.

Delikanlı yaşadığı olumsuz şeyleri hatırladı,boynunu büktü,iki aydır topalım diyebildi.!

Ne oldu ayağına dedi hasan usta,bilmiyorum sol kaval kemiğim sızlıyor daha evvel yoktu dedi delikanlı.!

Anlaşıldı senin ayağın romatizma olmuş sana yarın ilaç getireyim dedi usta.!

Eyvallah ustam sağolasın akşam işini ne yapacağız dedi delikanlı.!

Ayağın iyileşsin bakarız sana getireceğim merhem bir kaç günde seni iyileştirir dedi usta.!

Tamam ustam çok teşekkür ederim.!

Diğersi gün hasan ustanın getirdiği merhem gerçektende iyi gelmişti delikanlının ayağına ,sıra hasan ustanın ikna olmasına gelmişti , usta akşamı zor ediyor anlaşılan akşam ben durmam diyecek,her akşam dükkanı üstüme kilitleyen adam bana anaktarda vermez ,peki nasıl olacaktı işte buna bir formül bulmalıydı , lakin hasan ustayı tam çözememişti bazen her şeye boş vermiş bir adam, bazen çok disiplinli bir usta bazen babacan tavırlı bir adam,aslında hasan ustanın bir çok yüzü vardı.!

Aklına geldi birden hani derler ya bir adamın Eşref saati olur birde Eşek saati olur,işte ben ustanın eşref saatini bulmalıyım, sabahları Allah'ım canımı al der gibi halı oluyor,sanki dükkana gelmesi için kafasına tabanca dayıyorlar silah zoru ile geliyormuş gibi oluyor.!

Diğer zamanlarda da arkadaşları ile yarenlik ederek geçiriyordu.

Belli ki ihtiyacı var mecburiyetten geliyor belinde ki fıtık ona çok eziyet veriyor bunu çok belli ediyor,belki de bu çok yüzlü olması bu sıkıntılarından kaynaklanıyordu.!

Kararını verdi ve sordu ustam ayağım epeyce rahatladı getirdiğin ilaç işe yaradı sağ olasın dedi delikanlı.

Sevindim dedi usta.

Peki ustam şu akşam dükkanı açma işine ne diyorsun ne kara verdin dedi delikanlı.

Bak oğlum benim iyi kötü başımı sokacağım bir evim var,lakin burdan başka gelir kaynağım yok, geri de güveneceğiö bir oğlumda yok,belimin durumu ortada,yani ihtiyaç sahibiyim, lakin benim sabahın yedisinden gecenin yarısına kadar duracak gücüm de yok.!

Ustam bana güven,akşamları ben çeker çeviririm,hem sen altıda gidiyorsun ben zaten on ikiye kadar uyumuyorum,televizyon izliyorum,sonra yatıyorum yatakta sağa sola dönüp duruyorum hem banada iyi gelir,eğer bu iş tutarsa gündüz üç yüz çayı yakaladık,gençlerin demesine göre akşam daha fazla gelen olurmuş biz yine üç yüz çay ve 25 tost satalım bak gör bu hedef tutsun benim daha çok güzel düşüncelerim var dedi delikanlı. Yeter ki sen tamam de ustam.!

ARKASI YARIN