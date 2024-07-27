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İrfan Karatutlu, “Adrese Teslim İhaleler Var”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, deprem bölgelerinde gerçekleştirilen TOKİ ve köy evleri ihalelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İrfan Karatutlu, “Adrese Teslim İhaleler Var”

İrfan Karatutlu, “Adrese Teslim İhaleler Var”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, deprem bölgelerinde gerçekleştirilen TOKİ ve köy evleri ihalelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

27 Temmuz 2024 Cumartesi 10:50

Karatutlu, ihalelerin adrese teslim şekilde belirli şahıslara verildiğini belirterek, deprem illerindeki müteahhitler ve mühendislerin devre dışı bırakıldığını ifade etti.

Karatutlu: "Deprem bölgelerindeki TOKİ ihaleleri, köy ihaleleri Ankara'da adrese teslim vaziyette belirli şahıslara verilmektedir. Deprem illeri müteahhitleri ve mühendisleri devre dışı bırakılmıştır. Örneğin köy evleri 5 milyona ihale edilirken aynı ihaleler alt taşeronlara 3-2,5 milyona devredilmektedir. Aradaki fark kimler tarafından bolusulmaktadır. Teslim edilen TOKİ evleri teknik incelemelerden yoksun, kalitesiz yapılmaktadır." dedi.

Bölgedeki firmaların malzeme tedarikinde de sorunlar yaşandığını belirten Karatutlu, "Bölgede binlerce ihale alan firmalar malzemeleri Maraş'tan ve Adıyaman'dan, Hatay'dan, Malatya'dan yerine Ankara'dan, İstanbul'dan belirli firmalardan almaktadır. Bu durum, bölge esnafını da zor durumda bırakmaktadır" şeklinde konuştu.

Karatutlu son olarak bölge esnafının desteklenmesi ve deprem bölgesindeki mücbir sebep süresinin en az bir yıl daha uzatılması gerektiğini söyledi.

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İrfan Karatutlu“Adrese Teslim İhaleler Var”
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