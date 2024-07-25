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İrfan Karatutlu “Esnafta, halkta perişan!”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, 1,5 yıl önce yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan sorunları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi.

İrfan Karatutlu “Esnafta, halkta perişan!”

İrfan Karatutlu “Esnafta, halkta perişan!”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, 1,5 yıl önce yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan sorunları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi.

25 Temmuz 2024 Perşembe 20:53

Dr. Karatutlu, hükümetin müdahale eksikliklerini ve yetersiz koordinasyon çabalarını sert bir dille eleştirirken, bölgedeki vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

‘‘Milletvekilliğim boyunca müdürlüklerin, valiliğin ve bakanlıkların yaptığı hiçbir koordinasyon toplantısına çağrılmadım’’

Dr. Karatutlu, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, Belediye Başkanı’nın koordinasyon masasına alınmamasını büyük bir hata olarak nitelendirdi. Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinde Belediye Başkanının toplantıya alınmamasının tepki çektiğini hatırlatan Karatutlu, bu durumun Kahramanmaraş’ta uzun süredir yaşandığını belirtti. “Yaklaşık bir yıldır milletvekiliyim ve bu süre boyunca valilik, bakanlıklar ve diğer müdürlüklerin yaptığı hiçbir koordinasyon toplantısına çağırılmadım. Hükümet, muhalefeti bu tür toplantılardan dışlayarak sorunların çözümünü zorlaştırıyor” dedi.

‘‘Vatandaşlar alt alta üst üste poliklinik hizmeti almaya çalışıyor’’

Kahramanmaraş’taki sağlık sorunlarına değinen Karatutlu, depremde yıkılan hastanelerin yerine yenilerinin yapılmadığını ve mevcut hastanelerin yetersiz kaldığını vurguladı.

“Depremde iki özel hastane ve iki devlet hastanesi yıkıldı. Bu hastanelerin yerine yenileri yapılmadı, mevcut hastaneler ise ihtiyacı karşılamaktan uzak. Kahramanmaraş’ta büyük sağlık sorunları yaşanıyor ve bu sorunlar önümüzdeki aylarda da devam edecek” diye konuştu. Ayrıca, deprem sonrası yaralanan ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluk çeken vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin altını çizdi. Yörük Selim Hastanesi’nde yaşanan yoğunluğa dikkat çekti.

“Vatandaşlar alt alta üst üste poliklinik hizmeti almaya çalışıyor. Milletvekillerini de Yörük Selim Hastanesi’ne davet ediyorum, vatandaşlarla konuşup durumun vahametini görsünler.” diye konuştu. Karatutlu, Necip Fazıl Hastanesi’nin yer seçiminin yanlış olduğunu belirterek, “2006 yılında Necip Fazıl Hastanesi yerinin yanlış olduğunu o zaman da belirtmiştim. Ama ısrar ettiler, Necip Fazıl Hastanesi’ni yaptılar. Depremde devre dışı kaldı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, üniversite hastanesinin de Sağlık Bakanlığı ve üniversite arasındaki çekişmeler yüzünden eksikliklerden muzdarip olduğunu belirtti.

‘‘Depremin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen, ne iş yerlerine ne de ev sahiplerine herhangi bir kira yardımında bulunmadılar’’

Deprem sonrası yaşanan ekonomik sorunlara da dikkat çeken Karatutlu, binlerce insanın hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin işsiz kaldığını ve esnafın iş yerlerinin yıkıldığını belirtti.

“Depremin ardından binlerce vatandaşımız işsiz kaldı, binlerce esnafımız iş yerlerini kaybetti. Bu insanlar ayakta kalmaya çalışıyor, ancak yeterli destek alamıyorlar. Kira yardımları ve TOKİ projeleri yetersiz. Vatandaşlar müteahhitlerle baş başa bırakılıyor, bu da büyük bir koordinasyon eksikliğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘‘Depremin ardından hükümetin yaptığı planlamalar ve yaraların sarılması konusunda büyük eksiklikler var’’

Karatutlu, hükümetin deprem sonrası planlama ve yaraların sarılması konusundaki yetersizliklerini de eleştirerek, bu konuları gündeme getirmeye devam edeceklerini belirtti.

“Depremin ardından hükümetin yaptığı planlamalar ve yaraların sarılması konusunda büyük eksiklikler var. Vatandaşlarımız hala büyük zorluklar yaşıyor. Bu konuları sormaya ve gündeme getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Karatutlu, deprem sonrası yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu ve koordinasyon eksikliklerinin büyük sorunlara yol açtığını belirterek, “En büyük eksikliğimiz koordinasyon eksikliği. Bu yüzden 1,5 yıldan beri Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Antep maalesef bunun acısını yaşamakta. Bir an önce bu 7 ilin hızlı bir şekilde planlanması, yaraların sarılması lazım,” dedi.

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İrfan Karatutlu “EsnaftaHalkta Perişan!”
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