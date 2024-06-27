İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş'ta Yeni Bir Döneme Adım Attık”

Kongrede, partililer arasında güçlü bir dayanışma ve heyecan dikkat çekerken, DEVA Partisi'nin Kahramanmaraş'ta daha etkin bir rol üstlenmeye hazır olduğu görüldü.

Yoğun katılımla gerçekleşen kongrenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, kongre'de demokrasi şöleninin yaşandığını ifade ederek:"Bugün burada, DEVA Partisi'nin Kahramanmaraş'taki yeni dönemi için önemli bir adım attık. Yeni seçilen il başkanımız Taner Barışık ve il yönetim kurulu üyelerini kutluyor, başarılar diliyorum. Kongremize katılan ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Birlik ve beraberlik içinde, Kahramanmaraş'ımızı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.