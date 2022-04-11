İş İnsanı Adem Mağralı’dan polis ekiplerine sürpriz!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, mahalle sakinlerinin sürpriz etkinliğiyle karşılandı.

Binevler Mahallesi Yamaçtepe Sitesi sakinleriyle birlikte Polis Haftası dolayısıyla etkinlik planlayan Adem Mağralı, bu kapsamda mahallede kavga ihbarında bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Mağralı, site içerisinde kavga olduğunu bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderilmesini istedi.

İhbar üzerine bölgeye motosikletli polis ekipleri geldi. Kavgaya müdahale için bölgeye gelen polis ekipleri, ellerinde Türk bayrağı olan çocuk ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte, günün anlam ve önemine binaen pasta kesildi, tatlı ikram edildi.

Etkinlik karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan polisler, araç megafonuyla etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliği organize eden iş insanı Adem Mağralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, asılsız ihbardan dolayı emniyet teşkilatından özür dileyerek "Burada bir şehit babası ağabeyimizle tanıştık ve bizleri çok duygulandırdı. İstiklal Madalyalı kahraman şehrin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Polis teşkilatının 177. yıl dönümü kutlu olsun." diye konuştu.