İş İnsanı Ölmez: “Ezilmedik, un ufak olduk!”

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Mart ayı için açıkladığı enflasyon oranı yüzde yüzde 61,14’le son 20 yılın zirvesini gördü.

İş İnsanı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez son 20 yılın zirvesinde olan enflasyonu ve genel ekonomiyi yorumladı. İş İnsanı Fatih Ölmez açıklanan enflasyon rakamını ‘fazlası var eksiği yok’ diyerek şunları söyledi: “Falakaya yatırılan insanlar belli bir vakit sopa yedikten sonra ayakları uyuşur. Uyuşan ayakları karıncalanır ve istem dışı gülmeye başlar. Son altı aya baktığımızda Eylül ayında inatla başlanılan düşük faiz politikası ekonomiyi günden güne eksi yönde rekorlara koşturdu. Ne olmadı ki? Biz faiz indirdikçe karşımıza yükselen bir dolar çıktı. Nas dedik faiz indirdik enflasyon coştu. Sonra Nas’ı unuttuk üstü örtülü bir faiz sistemi çıkarıp adına ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ dedik. Günübirlik piyasaya döviz sürerek doların ateşini söndürmeye çalıştık. Her adım Türk ekonomisine doğrudan da Türk Milletine bir sopaydı aslında. ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ tezi TÜİK’in açıkladığı son enflasyon rakamıyla çöktü. TÜİK’in açıkladığı rakamın fazlası var eksiği yok. TÜİK yüzde 60 değil de yüzde 80 deseydi yine şaşırmayacaktık. Artık yediğimiz sopalar bize acının yanında komik de geliyor!”

Ölmez, Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati’nin açıklamalarını da yorumladı. Ölmez: “Neden komik gelmesin ki? Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı sayın Nebati ‘Türk lirası zaten şu an en zayıf durumunda’ dedi. Canlı yayında söyledi. Devlet enflasyondaki artışa dur demek için alacağı vergiden vazgeçti ama yine fiyatları frenleyemedi. Sonuç olarak kazanan ne Türk Milleti ne hükümet oldu. Ortalıkta bir fısıltı gazetesi açıklanan enflasyon rakamlarının önümüzdeki aylarda daha da yükseleceğini söylüyor. Ekonominin sorumluları ise nedense tam tersini söylüyor. Hatta 2023’te tek haneye düşeceğini ilan ediyorlar sürekli. Fısıltı gazetesinin söylediği bir bir gerçekleşirken devletin resmi açıklaması -ya da resmi temennisi diyelim biz buna- gerçekleşemiyor. Çünkü fısıltı gazetesi bunun nasıl gerçekleşeceğini ekonomik verilerle söylüyor. Devlet ise 2023’te nasıl tek haneye düşecek bu enflasyon bunun açıklamasını projeleriyle vs anlatamıyor. Devletin başı bize ‘milletimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyor. Ezilmedik ama un ufak olduk.” dedi.

İş İnsanı Fatih Ölmez daha önceki açıklamalarında belirttiği hususları tekrar hatırlatarak değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Umutsuz olmak ve elimiz kolumuz bağlı enflasyonun artışını seyretmek bizlere yakışan bir şey değil. Yapılması gereken basit. Destek verilecekse ithalatı düşürecek ve ithal hammadde ile ihracatın zararından bizleri kurtaracak bir proje ekonomiyi canlandıracaktır. Temel gıda başta olmak üzere vatandaşlarımızı hiçbir şeye muhtaç etmeyecek çalışmaları yürütmek ekonominin sorumlularının başlıca görevi olmalı. Herkesin öngörebildiğini devletin öngörmediğini söylemek yanlış olur. Ancak inatla reel ekonominin aksine adım atıldığı da aşikar. Evet enflasyon şu anda dünyanın sorunu. Dünyada bir sorun var diyerek sorunun kendiliğinden geçmesini beklemek hiçbir vicdana bırakılamaz. Harekete geçmeliyiz. Muhakkak güçlü, bilge kadrolar ve liyakatli kimseler görev başına geldiğinde sadece ekonomi düzelmeyecek. Aynı zamanda Türkiye ve Türk Milleti de özgürleşecektir.”