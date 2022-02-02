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İşkur üzerinden Türkiye geneli en az ilkokul mezunu silahlı- silahsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak!

İŞKUR üzerinden farklı illerde ve farklı şirketlerde görevlendirilmek üzere silahlı-silahsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak.

İşkur üzerinden Türkiye geneli en az ilkokul mezunu silahlı- silahsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak!

İşkur üzerinden Türkiye geneli en az ilkokul mezunu silahlı- silahsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak!

İŞKUR üzerinden farklı illerde ve farklı şirketlerde görevlendirilmek üzere silahlı-silahsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak.

02 Şubat 2022 Çarşamba 10:39
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2022 yılında İŞKUR üzerinden farklı pozisyonlarda personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alım ilanları. Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak.

HANGİ İLLERDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK?

İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Adana, Gaziantep,Ankara, Afyonkarahisar, Kocaeli, Mersin, Konya, İzmir, Antalya, Kayseri, Kahramanmaraş, Diyarbakır,Eskişehir, Balıkesir, Manisa.

KİMLER GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLABİLİR?

5188 sayılı yasa gereği özel güvenlik kimlik kartı olan, güvenlik deneyimi olan, firmanın talep ettiği yaş aralığında olmak, boy ve kilo orantısına sahip, askerlik hizmetini tamamlamış, en az ilkokul mezunu, esnek çalışmaya uyum sağlayabilecek, vardiya düzeninde çalışma engeli olmayan, iyi iletişim kurabilen, diksiyonu düzgün, dürüst, dikkatli ve yardımsever adayların başvuruları değerlendirmeye alınacak.

İŞKUR ÜZERİNDEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR resmi sitesinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. İŞKUR sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra açık iş ilanları kısmından 'güvenlik görevlisi' olarak arama yapıldığında silahlı/silahsız bütün güvenlik görevlisi alım ilanları ekrana gelecektir. Buradan her aday kendisine uygun olan ilana online olarak başvuru yapabilir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların tarihleri ilanı veren firmaya göre değişiyor. Nisan ayına kadar başvuruları devam eden ilanlar bulunuyor.

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İşkur üzerinden Türkiye Geneli En Az Ilkokul Mezunu Silahlı- Silahsız Yüzlerce Güvenlik Görevlisi Alınacak!
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