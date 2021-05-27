İSO 500’e SANKO Holding damgası

SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ., Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ., Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ. ve Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ., Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine yer almaya devam ediyor.