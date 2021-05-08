İsrail Polisinin Mescid-İ Aksa'ya Ve İlk Kıblemize Hain Saldırısı

İsrail ile Filistinliler arasında Kudüs konusunda haftalardır süren gerginlik yeniden tırmanırken İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehrindeki El Aksa Camii içinde Müslüman ibadet edenlere saldırdı.

Filistinli sağlık görevlileri ve İsrail polisi, İslam'ın üçüncü en kutsal bölgesinde ve Doğu Kudüs çevresinde gece saatlerinde meydana gelen çatışmalarda en az 205 Filistinli ve altı subayın yaralandığını, binlerce Filistinlinin birkaç yüz İsrail polisiyle ayaklanma teçhizatıyla karşı karşıya geldiğini söyledi.

Filistin Kızılayı acil servisi, 88 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralıların çoğunun lastik kaplı mermiler ve sersemletici el bombalarından dolayı yüz ve gözlerinden yaralandığını söyledi.

Çatışmalar, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki bir İsrail üssüne ateş açtığı iddia edilen üç kişinin ateş açmasının ardından iki Filistinliyi vurup öldürdüğü ölümcül bir günün sonuncusu oldu.