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İsrail’in Refah Katliamı Kahramanmaraş’ta Protesto Edildi

Kahramanmaraş’ta İsrail’in Refah’ta gerçekleştirdiği katliam protesto edildi.

İsrail’in Refah Katliamı Kahramanmaraş’ta Protesto Edildi

İsrail’in Refah Katliamı Kahramanmaraş’ta Protesto Edildi

Kahramanmaraş’ta İsrail’in Refah’ta gerçekleştirdiği katliam protesto edildi.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 13:25

Kahramanmaraş’ta Anadolu Gençlik Derneği tarafından İsrail’in yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadır kente yönelik katliamı, yürüyüş ve düzenlenen basın açıklamasıyla kınandı.

Tüm ateşkes çağrılarına rağmen savaş suçu işlemeye devam eden Siyonist İsrail, Refah bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kenti bombaladı. Bu kapsamda kentte yer alan STK’lar, en az 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırıları protesto etmek amacıyla ikindi namazı sonrası Esad Coşan Cami avlusunda bir araya geldi. STK’ ların organize ettiği vatandaşlar, yaklaşık 3 kilometre İsrail’i tel’in eden slogan ve tekbirlerle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kadar yürüdüler. Daha sonra STK’ lar adına basın açıklaması yapan Ahmet Bolat “8 ayı aşkın bir süredir Gazze’de soy kırımda bulunan Siyonist İsrail rejimi dün gece yeni bir caniliğe imza atmış, naylon ve kumaştan yapılan çadırlara 8 ton bomba atarak Filistinli kardeşlerimizi yakarak şehit etmiştir. İyice zıvanadan çıkan Siyonistler, insanlıktan uzak Siyonistler terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı ile sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı’nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze şeridinin Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah ve güç olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Filistin’in kahraman mücahitleri karşısında acizliğin zirvesini yaşayan Siyonistler savunmasız sivillerle intikam almaya çalışmıştır.”

Basın açıklamasının ardından Gazze halkı için dua eden Maraşlı vatandaşlar, 36 gündür devam ettirdikleri Gazze nöbetine devam ettiler.

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İsrail’in Refah Katliamı Kahramanmaraş’ta Protesto Edildi
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