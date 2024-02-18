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İstanbul’da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin Açılışı Gerçekleştirildi

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılışında konuşan Başkan Güngör, “Kadim değerlerimizi, kültürümüzü, yöresel lezzetlerimizi, geleneksel el sanatlarımızı ve tarihimizi İstanbul’da Kahramanmaraş sevdalılarına tanıtıyoruz.Şehrimizin tanıtımı için bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tanıtım günlerimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

İstanbul’da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin Açılışı Gerçekleştirildi

İstanbul’da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin Açılışı Gerçekleştirildi

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılışında konuşan Başkan Güngör, “Kadim değerlerimizi, kültürümüzü, yöresel lezzetlerimizi, geleneksel el sanatlarımızı ve tarihimizi İstanbul’da Kahramanmaraş sevdalılarına tanıtıyoruz.Şehrimizin tanıtımı için bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tanıtım günlerimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

18 Şubat 2024 Pazar 15:44

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı etkinlik alanında gerçekleştirilen resmi açılış töreninde; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, MARAŞFED Başkanı Uğur Yinanç,ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Kur’an-ı Kerim Tilavetive protokol konuşmalarının ardından heyet, alanda kurulan stantları tek tek ziyaret etti.

Kahramanmaraş, Parmakla Gösterilen Bir Şehrimiz

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri açılış programına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, “Hepimiz Maraş’ın Kahramanlığına şahidiz. Allah herkese Kahramanmaraş gibi komşu nasip etsin. Çalışkanlığı, dürüstlüğü, kardeşliği ve aralarındaki birlik bütünlükle parmakla gösterilen bir şehrimiz. İnşallah çok kısa sürede fiziki anlamda da toparlanarak eski günlerinden çok daha iyi bir konuma gelecektir” dedi.

Değerlerimizin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtımını Sağlıyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş; düşmana ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam’ın, ‘Burada gâvur bayrağı altında Cuma Namazı kılınmaz’ diyen Rıdvan Hoca’nın, Arslanbey’in, Şeyh Ali Sezai Efendi’nin, Muallim Hayrullah’ın, Mıllış Nuri’nin, Senem Ayşe’nin, Hafız Ali Efendi’nin, Yörük Selim’in şehridir. İstiklal ve istikbalin öncü şehridir Kahramanmaraş. Bugün de kadim değerlerimizi, kültürümüzü, yöresel lezzetlerimizi, geleneksel el sanatlarımızı ve tarihimizi İstanbul’da Kahramanmaraş sevdalılarına tanıtıyoruz. Şehrimizin bu değerlerini ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için de tescil başvurularımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş’ımızın 28 adet ulusal coğrafi işaretli ürünü var. Son 1 yıl içerisinde Çağlayancerit Cevizi ve Maraş Tarhanası’nı da AB tescili aldı. Daha fazla ürünümüzün hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtımı ve tescilini gerçekleştirmek için gayretimizi sürdürüyoruz. Şiir ve edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmak için başlattığımız süreçler devam ediyor. Şehrimizin tanıtımı için bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tanıtım günlerimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

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İstanbul’da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin Açılışı Gerçekleştirildi
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