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İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda

12 Şubat Kurtuluş Bayramı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından İstiklal Madalyası şanlı Türk Bayrağı’na takılarak göndere çekildi.

İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda

İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda

12 Şubat Kurtuluş Bayramı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından İstiklal Madalyası şanlı Türk Bayrağı’na takılarak göndere çekildi.

12 Şubat 2022 Cumartesi 14:56
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Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Kurtuluş Haftası kutlamaları bugün tarihi Maraş Kalesi’nde şehrin nişanesi ve en önemli sembolü olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası’nın Türk Bayrağı’na takılarak göndere çekilmesiyle devam etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Sefer Aycan ve protokol üyelerinin yer aldığı programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası’nı Türk Bayrağı’na taktı. Ardından Türk Bayrağı göndere çekilerek saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

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İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda
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