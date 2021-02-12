İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kurtuluş Haftası” etkinlikleri, 12 Şubat’ta coşkuyla devam ediyor.

Kurtuluş’un 101. yıldönüm günü kapsamında Kahramanmaraş Tarihi Kale burçlarındaki şanlı Türk Bayrağı’na, şehrin nişanesi ve en önemli sembolü olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası takıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün bayrağa madalya taktığı törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.