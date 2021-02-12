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İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda

Milli Mücadele’nin 101. yıldönümünde Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası’nı şanlı Türk Bayrağımıza taktı.

İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda

İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda

Milli Mücadele’nin 101. yıldönümünde Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası’nı şanlı Türk Bayrağımıza taktı.

12 Şubat 2021 Cuma 13:17
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kurtuluş Haftası” etkinlikleri, 12 Şubat’ta coşkuyla devam ediyor.

Kurtuluş’un 101. yıldönüm günü kapsamında Kahramanmaraş Tarihi Kale burçlarındaki şanlı Türk Bayrağı’na, şehrin nişanesi ve en önemli sembolü olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası takıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün bayrağa madalya taktığı törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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