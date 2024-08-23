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İstiklal Üniversitesi Ağustos Fuarı’nda Yerini Aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl yeniden hayata geçirilen “Geleneksel Ağustos Fuarı” halkın yoğun ilgisi ile devam ediyor.

İstiklal Üniversitesi Ağustos Fuarı’nda Yerini Aldı

İstiklal Üniversitesi Ağustos Fuarı’nda Yerini Aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl yeniden hayata geçirilen “Geleneksel Ağustos Fuarı” halkın yoğun ilgisi ile devam ediyor.

23 Ağustos 2024 Cuma 14:35

Kahramanmaraş’tan ve bölge kentlerinden yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği fuarda, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi de stant açarak bölüm ve programlarını tanıttı. Üniversitede görev yapan akademik ve idari personelin görev aldığı stantta, ziyaretçilere hem üniversite hakkında bilgiler aktarılıyor hem de vatandaşların üniversiteden beklentileri dinleniyor.

Fuar alanındaki üniversite standını ziyaret eden KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da, öğrenci ve vatandaş buluşmaları gerçekleştirdi. KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan’ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Rektör Bakan, Ağustos fuarında yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Gerek pandemi süreci gerekse de ardından yaşanan 6 Şubat depremleri dolayısıyla Kahramanmaraş halkının büyük üzüntüler ve zorluklar yaşadığını anımsatan Rektör Bakan, şöyle konuştu:

“Gerçekten Kahramanmaraş halkının böyle bir organizasyona ihtiyacı vardı. Açıldığı günden beri gösterilen ilgiye baktığımızda beşyüz bini aşkın insanımız bu fuarı ziyaret etmiş. Bu rakamlar ne kadar doğru bir etkinliğe imza atıldığını gösteriyor. Dolayısıyla ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e, böylesine güzel, planlı ve tüm kesimlerin takdirini toplayan bir fuarı organize ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Ellerine ve emeklerine sağlık demek istiyorum. Tabi biz de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak burada yerimizi almak istedik, hem kendimizi ifade etmek hem de vatandaşlarımızın bizden beklentilerini dinlemek istedik. Bugün hocalarımızla, idari personelimiz ile buradayız ve halkımızla gönül köprüleri kuruyoruz. Burada olmaktan mutluyuz ve fuarın son gününe kadar halkımızı, öğrencilerimizi standımıza davet ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hem fuar organizasyonu için hem de burada yer almamıza fırsat verdikleri için Fırat başkanımızın şahsında tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Bakan daha sonra fuar alanındaki stantları da ziyaret etti. Buradaki esnaflarla diyaloglar kuran Rektör Bakan, fuar dolayısıyla esnafta oluşan memnuniyetin mutluluk verici olduğunu söyledi.

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İstiklal Üniversitesi Ağustos Fuarı’nda Yerini Aldı
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