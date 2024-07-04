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İstiklalspor kulüp başkanı Akaraca “1982 ruhu ile çalışıyoruz”

Akedaş İstiklal Spor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akaraca 1982 sonrası oluşturulan Maraşspor nasıl terfi Liginden 2. lige sonra, 1. lige çıktı ise o günkü takım ve yönetim ruhunu biz yakaladık o ruhla çalışıyoruz,” dedi.

İstiklalspor kulüp başkanı Akaraca “1982 ruhu ile çalışıyoruz”

İstiklalspor kulüp başkanı Akaraca “1982 ruhu ile çalışıyoruz”

Akedaş İstiklal Spor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akaraca 1982 sonrası oluşturulan Maraşspor nasıl terfi Liginden 2. lige sonra, 1. lige çıktı ise o günkü takım ve yönetim ruhunu biz yakaladık o ruhla çalışıyoruz,” dedi.

04 Temmuz 2024 Perşembe 09:27

Akedaş İstiklal Spor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akaraca bir açıklama yaparak Şampiyon olmak için bir takım kurduklarını söyledi.

Akarca : “ Şairler tepesinde 7 imza birden attırmıştık, sizler takip ettiniz, sondan sonra iki imza, sonra 7 imza daha var toplam 18 futbolcu arkadaşımızla takımın iskeletini sağlam kuruyoruz,

İstiklal Spor 3. lig ismi 6 Şubat Depremleri ile askıya alınmış , de bir tek futbolcusu , hocası olmayan sadece ismi olan bir takımdı.. önce teknik ekiple anlaştık imzaları attık, Bugün 3 Temmuz 2024 günü takım , hocası teknik ekibi olan bir takım haline geldiğini söyledi.

Sonra geçen hafta Şairler tepesinde 7 futbolcu ile birden imza töreni yaptık..

Bu sürede boş durmadık , basın iki de bir çağırmadık ama bir iki, bir iki derken bugün atacağımız imzalarla 18 as kadroyu oluşturmuş bulunuyoruz.. takımımızda kiralık futbolcu yok tamamı kulüp futbolcusu ve bu arkadaşlarımız buraya niye geldiklerini çok iyi biliyorlar.. diyerek daha sonra şunları söyledi..

Hedefimiz Şampiyonluk başka yolu yok..

Dün itibariyle iki tane daha aldık diyen Akedaş İstiklal Spor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akaraca sayımız 9 oldu. Bugün 18 olacak , yönetmelik gereği 3 lig den de 3 isimle anlaşmak üzereyiz ve takım böylece tamam oluyor..

Yarın da yedi tane daha imza törenimiz olacak inşallah şehrimiz İnşallah. Fenerbahçe başta olmak üzere birinci ligi den isimler var süper bir takım kuruyoruz, tüm futbolcularda şampiyon adayı olduğumuzu biliyorlar ve burada şampiyonluk yaşamak için geliyorlar ,” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bey , kiralık değil bedelsiz bonservisini bize verdi, Deprem bölgesine desteği teşekkür ediyoruz.. Bize destek olan diğer kulüplerimize de teşekkür ediyoruz diyen Başkan Akarca : “ 3 lig de misafir olacağımız için süper bir takım kurmak için gece gündüz çalışıyoruz inşallah bu takım şehrimize güzel bir imaj getirecektir,” diye konuştu.

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İstiklalspor Kulüp Başkanı Akaraca “1982 Ruhu Ile çalışıyoruz”
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