İstiklalspor lige galibiyetle başladı!

Batıpark Adem Şahan Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen karşılaşmayı Antalya Bölgesi’nden Klasman orta hakem Hakan Yurtseven yönetirken, yardımcı hakemler Mustafa Güçer ve Burak Yanardağ da görev aldı. Kahramanmaraş İstiklalspor, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yasını tutmak üzere sahaya siyah forma ile çıktı ve 90 dakika boyunca bu durumu hatırlattı.

“İlk Yarıda Sadık'ın Golüyle Avantaj”

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 5. dakikada konuk ekip Kolibri Ağrı 1970 Spor’dan geldi. Emre Can Dönmez’in uzaktan sert şutu, az farkla auta gitti. İstiklalspor, 10. dakikada Hakan Yeşil’in pasıyla pozisyon bulsa da, kaleci Vedat Böyükgül topa sahip oldu.

Ev sahibi ekip aradığı golü 32. dakikada buldu. Ali Han Tunçer’in pasını alan Sadık Baş, ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden iki dakika sonra Ağrıspor’un geliştirdiği atakta, Emre Can’ın kullandığı faul atışı defans tarafından kornere gönderildi.

İstiklalspor, 44. dakikada Alihan Tecirli ile bir mutlak gol fırsatından yararlanamadı; bu pozisyonda kaleci Vedat, büyük bir refleks göstererek topu kurtardı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

“İstiklalspor 10 Kişi Kaldı”

İkinci yarıya hızlı başlayan İstiklalspor, baskısını arttırdı. Ancak 58. dakikada Sadık Baş’ın ceza sahasına yaptığı ortada, forvet oyuncuları topa dokunamadı ve Ağrı defansı uzaklaştırdı.

Konuk ekip, zaman zaman geliştirdiği ataklarla İstiklalspor savunmasını zorladı, fakat İstiklalspor defansı etkili bir şekilde bu atakları kesti. Maçın son dakikalarında Ertuğrul Kurtuluş'un kırmızı kart görmesi sonucu İstiklalspor, 10 kişi kaldı. Son bölümde ev sahibi ekip, skoru korumak için mücadele ederken, konuk Ağrıspor beraberlik arayışında bulunmasına rağmen sonuç değişmedi.

Karşılaşma sonunda Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun ilk maçını 1-0 kazanarak 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyet, İstiklalspor için morallendirici bir başlangıç olurken, Kolibri Ağrı 1970 Spor ise sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.