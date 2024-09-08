Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

İstiklalspor lige galibiyetle başladı!

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor’u tek golle mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

İstiklalspor lige galibiyetle başladı!

İstiklalspor lige galibiyetle başladı!

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor’u tek golle mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

08 Eylül 2024 Pazar 10:22

Batıpark Adem Şahan Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen karşılaşmayı Antalya Bölgesi’nden Klasman orta hakem Hakan Yurtseven yönetirken, yardımcı hakemler Mustafa Güçer ve Burak Yanardağ da görev aldı. Kahramanmaraş İstiklalspor, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yasını tutmak üzere sahaya siyah forma ile çıktı ve 90 dakika boyunca bu durumu hatırlattı.

“İlk Yarıda Sadık'ın Golüyle Avantaj”

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 5. dakikada konuk ekip Kolibri Ağrı 1970 Spor’dan geldi. Emre Can Dönmez’in uzaktan sert şutu, az farkla auta gitti. İstiklalspor, 10. dakikada Hakan Yeşil’in pasıyla pozisyon bulsa da, kaleci Vedat Böyükgül topa sahip oldu.

Ev sahibi ekip aradığı golü 32. dakikada buldu. Ali Han Tunçer’in pasını alan Sadık Baş, ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden iki dakika sonra Ağrıspor’un geliştirdiği atakta, Emre Can’ın kullandığı faul atışı defans tarafından kornere gönderildi.

İstiklalspor, 44. dakikada Alihan Tecirli ile bir mutlak gol fırsatından yararlanamadı; bu pozisyonda kaleci Vedat, büyük bir refleks göstererek topu kurtardı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

“İstiklalspor 10 Kişi Kaldı”

İkinci yarıya hızlı başlayan İstiklalspor, baskısını arttırdı. Ancak 58. dakikada Sadık Baş’ın ceza sahasına yaptığı ortada, forvet oyuncuları topa dokunamadı ve Ağrı defansı uzaklaştırdı.

Konuk ekip, zaman zaman geliştirdiği ataklarla İstiklalspor savunmasını zorladı, fakat İstiklalspor defansı etkili bir şekilde bu atakları kesti. Maçın son dakikalarında Ertuğrul Kurtuluş'un kırmızı kart görmesi sonucu İstiklalspor, 10 kişi kaldı. Son bölümde ev sahibi ekip, skoru korumak için mücadele ederken, konuk Ağrıspor beraberlik arayışında bulunmasına rağmen sonuç değişmedi.

Karşılaşma sonunda Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun ilk maçını 1-0 kazanarak 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyet, İstiklalspor için morallendirici bir başlangıç olurken, Kolibri Ağrı 1970 Spor ise sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Toptaş; Gençlerimize Destek Olmaktan Asla Geri Adım Atmayacağız
Başkan Toptaş; Gençlerimize Destek Olmaktan Asla Geri Adım Atmayacağız
Kahramanmaraş’ta asfalt plenti ve kum ocağı şantiyesi için yer tahsisi yapıldı!
Kahramanmaraş’ta asfalt plenti ve kum ocağı şantiyesi için yer tahsisi yapıldı!
Başkan Akpınar’dan Ceviz ve Şire üreticilerine müjde: “Ceviz işleme ve şire ürünleri üretimi tesisi projesi onaylandı”
Başkan Akpınar’dan Ceviz ve Şire üreticilerine müjde: “Ceviz işleme ve şire ürünleri üretimi tesisi projesi onaylandı”
Başkan Görgel: “Pazarcık’ın katma değerini artıracağız”
Başkan Görgel: “Pazarcık’ın katma değerini artıracağız”
Kahramanmaraş’ta Bahçeci Hoca Bulvarı, kısmi olarak kapandı!
Kahramanmaraş’ta Bahçeci Hoca Bulvarı, kısmi olarak kapandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber