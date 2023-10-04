İyi Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek “HDP’lilerede mi hediye gönderdiniz? Sayın Güngör?”

Tekerek şunları söyledi;

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Mecliste bulunan 600 milletvekiline fıstık ezmesi, biber ve cevizin de bulunduğu yaklaşık 1000 TL değerinde bir paket göndermiş. Yani 600 bin TL harcamış.

Sayın Güngör;

-Deprem bölgesinde Kahramanmaraş'lıların türlü türlü derdi varken bu cömertlik kendi cebinizden mi yoksa Belediye bütçesinden mi?

-Kahramanmaraş'ta İYİ Parti'yi HDP ile işbirliği ile suçlarken, bu hediye paketlerini haklarında terör dahil çeşitli suçlardan davalar bulunan HDP'li, Yeşil Sol'lu milletvekillerine de gönderdimiz mi?

Hiç şüpheniz olmasın ki, bu iki yüzlü siyasetinizi her fırsatta vatandaşlarımıza anlatmak ve har vurup harman savurduğunuz şehrimizin kısıtlı imkânlarının hesabını sormak boynumuzun borcu.”