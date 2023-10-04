Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı:...
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...

İyi Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek “HDP’lilerede mi hediye gönderdiniz? Sayın Güngör?”

İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek Kahramanmaraş’tan meclisteki 600 milletvekiline gönderilen hediye kolileriyle ilgili konuştu.

İyi Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek “HDP’lilerede mi hediye gönderdiniz? Sayın Güngör?”

İyi Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek “HDP’lilerede mi hediye gönderdiniz? Sayın Güngör?”

İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek Kahramanmaraş’tan meclisteki 600 milletvekiline gönderilen hediye kolileriyle ilgili konuştu.

04 Ekim 2023 Çarşamba 09:30

Tekerek şunları söyledi;

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Mecliste bulunan 600 milletvekiline fıstık ezmesi, biber ve cevizin de bulunduğu yaklaşık 1000 TL değerinde bir paket göndermiş. Yani 600 bin TL harcamış.

Sayın Güngör;

-Deprem bölgesinde Kahramanmaraş'lıların türlü türlü derdi varken bu cömertlik kendi cebinizden mi yoksa Belediye bütçesinden mi?

-Kahramanmaraş'ta İYİ Parti'yi HDP ile işbirliği ile suçlarken, bu hediye paketlerini haklarında terör dahil çeşitli suçlardan davalar bulunan HDP'li, Yeşil Sol'lu milletvekillerine de gönderdimiz mi?

Hiç şüpheniz olmasın ki, bu iki yüzlü siyasetinizi her fırsatta vatandaşlarımıza anlatmak ve har vurup harman savurduğunuz şehrimizin kısıtlı imkânlarının hesabını sormak boynumuzun borcu.”

Anahtar Kelimeler:
İyi Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek “HDP’lilerede Mi Hediye Gönderdiniz? Sayın Güngör?”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Akpınar belediye başkan aday adayı oldu!
Mehmet Akpınar belediye başkan aday adayı oldu!
Ali Öztunç’tan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine hediye tepkisi! “Milletvekillerine koli göndereceğine depremzedenin sorununu çöz”
Ali Öztunç’tan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine hediye tepkisi! “Milletvekillerine koli göndereceğine depremzedenin sorununu çöz”
Kmtso Başkanı Buluntu, ‘Yeni sanayi alanları şehrimize hayırlı olsun’
Kmtso Başkanı Buluntu, ‘Yeni sanayi alanları şehrimize hayırlı olsun’
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Süha Erler Lisesini ziyaret etti!
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Süha Erler Lisesini ziyaret etti!
Kahramanmaraş’ta Valilikten ‘hak sahipliği’ duyurusu!
Kahramanmaraş’ta Valilikten ‘hak sahipliği’ duyurusu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber