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İyi Parti Kahramanmaraş’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Karanfil Dağıtarak Kutladı

İyi Parti Kahramanmaraş Kadın Politikaları Başkanı Çiğdem Kekeç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi;

İyi Parti Kahramanmaraş’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Karanfil Dağıtarak Kutladı

İyi Parti Kahramanmaraş’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Karanfil Dağıtarak Kutladı

İyi Parti Kahramanmaraş Kadın Politikaları Başkanı Çiğdem Kekeç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi;

09 Mart 2022 Çarşamba 10:40
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“Saygı değer basın mensupları,kıymetli vatandaşlarımız,ve çok değerli kadınlarımız;

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünyanın her yerinden ezilen, hor görülen kadınların çığlıkları yankılanıyor. Türkün soyu olan Uygurlu kız kardeşlerimizin çığlıkları yankılanıyor. Türkün soyu olan Uygurlu kız kardeşlerimiz bugün ,tam da şu anda Çinli soysuzların tecavüzüne uğruyor,yatağa zincirleniyor. Ukrayna’da eli silah tutan kadınlar çocuklarını bırakıp ülkesini korumak için savaşıyor. Kin ve öfke önce kadını vuruyor! 8 MART, Emekçi kadınların sömürgeye, baskıya ve eşitsizliğe karşı öfkelerini haykırdığı mücadele günüdür. Ülkemizde ve tüm Dünyada zulme uğrayan kadınların sesi olmak için bugün sekiz dakika sessiz kalıyoruz. Onları anlamak ve acılarını hissetmek için sizleri saygı duruşuna davet ediyoruz!

Son 20 yılda ülkemizde katledilen kadın sayısı 8000e dayandı. Kadına şidet ve kadın cinayetlerindeki artış katliam sınırında. Adeta kadınların yaşam mücadelesi verdiği gizli bir savaşın içindeyiz.

Kadınlar siyasi iktidarın tehdidi olarak görüldüğü için İstanbul SÖZLEŞMESİ feshedildi ve babadan oğla geçen şiddet giderek büyüdü. Oysa bizim tek ümidimiz bu sözleşmede idi. Kolumuzu,kanadımızı kırdılar. ‘Kocasıdır Yapar’ dediler öldürüldük. “Kim bilir ne yaptı ?’’dediler. Doğru ve gerçekçi politikalar üretmeyen iktidarın ilk kurbanı kadınlardır.

Bugün yine, yeniden kadınlar için adalet ,eşitlik ve yaşam hakkı istiyoruz.

Sözü İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanımız Sayın Şenay Tanır’a bırakıyorum.

Küresel ölçekteki kadına yönelik şiddet dalgasına, cinsiyet ayrımcılığına, kadının kimliksizleştirilmesine itiraz ediyoruz. Ukraynada insanlık ölüyor deniliyor doğru ama eksik! Çünkü o insanlık, Afrika’da aç bırakılmış, Bosna’da tecavüze uğramış, Doğu Türkistan’da unutulmuş Filistin’de terk edilmiş, Çeçenistan’da görmezden gelinmiş, Hocalı’da duyulmamış, Irak’ta aldatılmış, Myanmar’da yakılmıştı. İşgal altındaki Doğu Türkistan’da toplama kamplarında iffet ve namusları çiğnenen Çinliler ile evlenmeye zorlanan, kürtaj ve kısırlaştırılmaya tabi tutulan, köle işçi olarak çalıştırılan ve işkencelerle şehit edilen kadınlarımızı ya ölüme ya da organ kasaplarına götürüyorlar. Savaşın kazananı olmaz savaş bir insanlık suçudur. Konuşmama Hazreti Ali’nin bir sözüyle son vermek istiyorum. Dünyadaki en sağır edici ses , acı çeken mazlumun suskunluğudur. Al bayraktan gök bayrağa selam olsun

İyi Parti il Kadın Politikaları Teşkilat Başkanı Sayın Ayla Çiftçi mesajında: ‘Kadınların,daha adil ,eşit ve özgür yaşayabilmesi adına yıllardır sürdürdüğü mücadele bugün ve bugünden sonra da devam edecektir. 8 MART kadınlar için bir direniştir! İstanbul Sözleşmesini feshetmek ve feshin üzerinden zaman geçmesi bu koruma kalkanını unuttuğumuz anlamına gelmesin! Gün geçtikçe yapılan bu yanlışa karşı duruşumuz daha da netleşiyor. Öfkemiz giderek büyüyor’ dedi .

İyi Parti DULKADİROĞLU İlçe Başkanı Sayın Hacer Kahveci mesajında ; ‘İstanbul sözleşmesi kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin devletlerin yükümlülüklerini belirleyen,atması gereken adımları ortaya koyan bir çerçeve metnidir. Kadına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti doğrudan hedef alan ilk İLK AVRUPA SÖZLEŞMESİ olan İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ İlk imzalayan ülke Türkiye’dir. 2014’te yürürlüğe giren İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış ve imzacı ülkelerin 34’üde onaylamıştır. Ancak biz bu koruma kalkanını kaybettik. Çok acı!’dedi.

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İyi Parti Kahramanmaraş’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Karanfil Dağıtarak Kutladı
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