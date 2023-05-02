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İyi Parti Kahramanmaraş’ta yaprak dökümü devam ediyor!

İYİ Parti Kahramanmaraş’ta oluşan çatlaklar ve kopuşlar seçime sayılı günler kala devam ederken, partilerinden ayrılan isimler AK Parti’yi tercih ediyor.

İyi Parti Kahramanmaraş’ta yaprak dökümü devam ediyor!

İyi Parti Kahramanmaraş’ta yaprak dökümü devam ediyor!

İYİ Parti Kahramanmaraş’ta oluşan çatlaklar ve kopuşlar seçime sayılı günler kala devam ederken, partilerinden ayrılan isimler AK Parti’yi tercih ediyor.

02 Mayıs 2023 Salı 13:26

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı, HDP ittifakı, ortak aday listelerindeki oluşan problemler, Altılı Masa ortaklarının partilerinde memnuniyetsizlikle birlikte istifa haberlerini de peş peşe getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Onikişubat Belediye Meclis Üyeleri ve 500 kişilik İyi Parti seçmeni de AK Parti’ye katılmıştı. Bu defa ise İYİ Parti’den istifa eden Kahramanmaraş Afşin İlçesi Teşkilatı üyeleri AK Parti rozetini taktı.

Kahramanmaraş Afşin İlçesi İYİ Parti Sekreteri Beyhan Çevik, Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Yavaş, Uğur Konan ve beraberindeki heyet istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milletvekili Adayı Koray Kıraç’ın katıldığı programda AK Parti’ye katılanlara rozetleri törenle takıldı.

“Önümüzdeki günler de de İYİ Parti’den AK Parti’ye katılımlar hız kesmeden devam edecek” diyen AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel şöyle konuştu: “Kurulduğu günden beri milletinin ve ülkesinin menfaati çalışan AK Parti’ye şu anda katılımların devam etmesi hizmetlerimizin ve politikalarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Her zaman birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları içinde milletimiz, ülkemiz için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Partilerinden istifa ederek bizimle yol arkadaşlığını tercih eden kardeşlerimiz de gösteriyor ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerinde her zaman olduğu gibi zaferle çıkacaktır. Partimize katılan kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz, bizimle çalışmayı seçtikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.”

Program rozet takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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İyi Parti Kahramanmaraş’ta Yaprak Dökümü Devam Ediyor!
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