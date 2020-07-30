İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Kılıç’tan Kurban Bayramı Mesajı

Bugünden itibaren hep birlikte yeni bir Kurban Bayramı idrak edeceğiz.

Cenab-ı Allah'a yaklaşmanın ve rahmetinden nasiplenmenin önemli fırsatlarından birisi de; hiç şüphe yoktur ki Kurban Bayramı'dır.

Bu bayramda bizlerin de bu rahmetten nasiplenmemizi yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Kurban ne ettir, nede tatil.

Kurban İbrahimce adanış, İsmailce teslimiyettir.

Bu yıl her ne kadar korona virüs sebebiyle sosyal temastan kaçındığımız buruk bir bayram geçirecek olsak da, mesafeler gönül bağımıza engel teşkil etmeyecektir. Sevdiklerimiz ve ailelerimizle birlikte nice güzel bayramlara kavuşmamızı en içten dileklerimle temenni ediyorum.

Bu vesileyle tüm İslam Aleminin, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimin Kurban Bayramını kutlar, herkesin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini yüce Mevla’mdan niyaz ederim.