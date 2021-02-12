İyi Parti’den Çete Kıyafetli Kutlama

İYİ Parti Kahramanmaraş teşkilatı, parti binası önünde Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yılı kutlamalarını çete kıyafetleri ile yaptı.

Program çerçevesinde saygı duruşu, İstiklal Marşı, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Fatih Öztürk, Onikişubat İlçe Başkanı Doğan Murat Kılıç ve İl Başkanı Ahmet Çabukel günün mana ve önemini anlatan konuşmalar yaptı. Kafkas gösterisi, Kahramanmaraş çeteleri ve Halk oyunları gösterisi yapılan kutlamalarda, Genel Başkan Meral Akşener in kutlama mesajı ile son buldu.