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İyi Partili Kılıç’tan Kadınlara, Gençlere Teşekkür

İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Av. Doğan Murat Kılıç, “İl Kadın Politikaları Başkanlığımızın önderliğinde, İYİ PARTİ Kadın Politikaları Genel Başkanı Av. Ünzile Yüksel, GİK Üyemiz Av. Kadriye Ünler, GİK üyesi Av. Günay Kodaz ve MDK Üyemiz Av. Furkan Kamalak'ın katılım sağladığı Kahvaltı programında İYİ Kadınlar bir araya geldi. Her geçen gün çığ gibi büyüyen İYİ Parti ailesi kadınlarıyla gençleriyle her kesimiyle iktidara odaklanmış durumda.” dedi

İyi Partili Kılıç’tan Kadınlara, Gençlere Teşekkür

İyi Partili Kılıç’tan Kadınlara, Gençlere Teşekkür

İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Av. Doğan Murat Kılıç, “İl Kadın Politikaları Başkanlığımızın önderliğinde, İYİ PARTİ Kadın Politikaları Genel Başkanı Av. Ünzile Yüksel, GİK Üyemiz Av. Kadriye Ünler, GİK üyesi Av. Günay Kodaz ve MDK Üyemiz Av. Furkan Kamalak'ın katılım sağladığı Kahvaltı programında İYİ Kadınlar bir araya geldi. Her geçen gün çığ gibi büyüyen İYİ Parti ailesi kadınlarıyla gençleriyle her kesimiyle iktidara odaklanmış durumda.” dedi

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:52
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Dün, kadınların ve gençlerin de katıldığı, AKDO Saray’daki toplantı için düşüncelerini ifade eden Onikişubat İlçe Başkanı Av. Doğan Murat Kılıç, şunları söyledi; “Kiralanıp parası ödenen salonları dahi bahaneler gösterip partimizin kullanımına vermeyen, miting alanına gitmemize engel olmak için çöp arabalarıyla yolları kapattıran iktidar ve onların zihniyetine inat iktidar yürüyüşümüzde yanımızda olan kadınlarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.

Ayrıca bu programın oluşmasında organizasyonunda emeği olan başta İl Kadın Politikaları başkanımız Ayla Çiftçi hanımefendiye sonrasında Dulkadiroğlu kadın politikaları başkanımız Hacer Kahveci hanımefendiye ve Onikişubat kadın politikaları başkanımız Şenay Apaydin Tanır hanımefendiye ve onların nezdinde tüm kadın üyelerimize İl Başkanımız Av. Ahmet Çabukel ve yönetimine ve bu programa maddi manevi katkı sağlayan Furkan Kamalak başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.

Son olarak şunu söylüyorum inanan insanların topluluğu olan İYİ Parti teşkilatları tüm teşkilat birimleriyle iktidara olan inancıyla durmadan bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edecek ve bu inançla Allah’ın izni ile 2023 yılında iktidar olacaktır. Biz diyoruz ki #azkaldı bunlar gidecek İYİ Parti İktidarı gelecek…”

Anahtar Kelimeler:
İyi Partili Kılıç’tan KadınlaraGençlere Teşekkür
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