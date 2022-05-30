İyi Partili Kılıç’tan Kadınlara, Gençlere Teşekkür

Dün, kadınların ve gençlerin de katıldığı, AKDO Saray’daki toplantı için düşüncelerini ifade eden Onikişubat İlçe Başkanı Av. Doğan Murat Kılıç, şunları söyledi; “Kiralanıp parası ödenen salonları dahi bahaneler gösterip partimizin kullanımına vermeyen, miting alanına gitmemize engel olmak için çöp arabalarıyla yolları kapattıran iktidar ve onların zihniyetine inat iktidar yürüyüşümüzde yanımızda olan kadınlarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.

Ayrıca bu programın oluşmasında organizasyonunda emeği olan başta İl Kadın Politikaları başkanımız Ayla Çiftçi hanımefendiye sonrasında Dulkadiroğlu kadın politikaları başkanımız Hacer Kahveci hanımefendiye ve Onikişubat kadın politikaları başkanımız Şenay Apaydin Tanır hanımefendiye ve onların nezdinde tüm kadın üyelerimize İl Başkanımız Av. Ahmet Çabukel ve yönetimine ve bu programa maddi manevi katkı sağlayan Furkan Kamalak başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.

Son olarak şunu söylüyorum inanan insanların topluluğu olan İYİ Parti teşkilatları tüm teşkilat birimleriyle iktidara olan inancıyla durmadan bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edecek ve bu inançla Allah’ın izni ile 2023 yılında iktidar olacaktır. Biz diyoruz ki #azkaldı bunlar gidecek İYİ Parti İktidarı gelecek…”