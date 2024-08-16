İyilik meleği Ekrem dede Kahramanmaraş’ta! Su satarak yardıma koştu!

Fedakarlıkları ve kararlılığı ile tanınan Ekrem Dede, Türkiye’nin 11 deprem ilini kapsayan yardım seferberliğine çıktı.

Ekrem Dede, her bir il için 10 bin lira yardım toplamak amacıyla yola koyuldu. Bu çerçevede, su ve koku satarak topladığı bağışlarla depremzedelere destek olmaya çalışıyor. Yola çıkışının üzerinden bir ay geçen Ekrem Dede, şu ana kadar 8 ili ziyaret etti ve topladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Ekrem Dede’nin bir sonraki durağı Hatay olacak. Gezdiği illerde depremzedelere yalnızca maddi destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda hasta ziyaretlerinde de bulunan Ekrem Dede, onların gönüllerine dokunmayı ihmal etmiyor.

Ekrem Dede, bu süreçte yaşadıklarını ve hislerini şöyle dile getiriyor: “11 ilimiz zor zamanlardan geçti. Bu depremden ibret almak gerek. Rabbimizin bize bir mesaj verdiğini bilmek lazım. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.”