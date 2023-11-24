Jandarma ‘Öğretmenler Günü’nü Kutladı

Kent genelinde bazı okulları ziyaret eden jandarma ekipleri, öğretmenler gününü kutladı.
24 Kasım’da kendilerini yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine teşekkür eden öğretmenler ise, tüm meslektaşlarının günlerini kutladılar.
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesai için okullarına gelen öğretmenleri çiçeklerle karşıladı.
Kent genelinde bazı okulları ziyaret eden jandarma ekipleri, öğretmenler gününü kutladı.
24 Kasım’da kendilerini yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine teşekkür eden öğretmenler ise, tüm meslektaşlarının günlerini kutladılar.