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Jandarma ‘Öğretmenler Günü’nü Kutladı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesai için okullarına gelen öğretmenleri çiçeklerle karşıladı.

Jandarma ‘Öğretmenler Günü’nü Kutladı

Jandarma ‘Öğretmenler Günü’nü Kutladı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesai için okullarına gelen öğretmenleri çiçeklerle karşıladı.

24 Kasım 2023 Cuma 17:08

Kent genelinde bazı okulları ziyaret eden jandarma ekipleri, öğretmenler gününü kutladı.

24 Kasım’da kendilerini yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine teşekkür eden öğretmenler ise, tüm meslektaşlarının günlerini kutladılar.

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Jandarma ‘Öğretmenler Günü’nü Kutladı
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