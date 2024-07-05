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Kaçsam’da yaz tatili dolu dolu geçiyor

Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Sanat Merkezi’nde düzenlediği Ahşap Boyama Atölyesinde geri dönüşümden oluşturulan hediyelik eşyalar miniklerin renkli dokunuşlarıyla eşsiz eserlere dönüştü.

Kaçsam’da yaz tatili dolu dolu geçiyor

Kaçsam’da yaz tatili dolu dolu geçiyor

Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Sanat Merkezi’nde düzenlediği Ahşap Boyama Atölyesinde geri dönüşümden oluşturulan hediyelik eşyalar miniklerin renkli dokunuşlarıyla eşsiz eserlere dönüştü.

05 Temmuz 2024 Cuma 13:24

Çocukların yaz tatilini daha eğlenceli şekilde değerlendirmesi ve kişisel gelişimlerine destekte bulunmak için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Sanat Merkezi’nde Ahşap Boyama Atölyesi düzenledi.

Geri dönüşümden oluşturulan ahşap hediyelik eşyalar çocukların renkli dokunuşlarıyla eşsiz eserlere dönüştü. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte minikler ahşap eşyaları hayalleriyle süsledi. Çocukların bir yandan eğlenirken bir yandan da yeni şeyler öğrendiği etkinlik, ebeveynlerin de beğenisi kazandı.

Çocukların yaz tatilini daha verimli şekilde değerlendirmesi için düzenlenen etkinliklerin çok önemli olduğunu belirten aileler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, birbirinden renkli ve eğlenceli atölyelerin düzenli periyotlarla Çocuk Sanat Merkezi’nde miniklerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

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Kaçsam’da Yaz Tatili Dolu Dolu Geçiyor
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