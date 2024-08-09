KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Sanat Merkezi’nde yaz kurslarının kapanış programı gerçekleştirildi. Çocuklar, 6 hafta boyunca her Perşembe günü düzenlenen kurslarda hem doyasıya eğlenirken hem de kişisel becerilerini geliştirdi ve sosyalleşti. Yaz kurslarının kapanışı da renkli anlara sahne oldu. Çeşitli aktivitelerin düzenlendiği programda minikler, KAÇSAM’da son etkinlik gününü dolu dolu geçirme fırsatı buldu. Son etkinlik gününde kendi hayal güçleriyle birbirinden güzel kurabiyeler yapan minikler, Abdal Halil Ağa’nın torunlarının davul şovuyla da coşkulu bir gün geçirdi. Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de beğenisini kazandı. KAÇSAM’da düzenlenen etkinliklerin çocukların kişisel gelişimi ve sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını belirten aileler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.