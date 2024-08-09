Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de...
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi

KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Sanat Merkezi’nde 6 hafta boyunca düzenli olarak çocuklarla buluşan yaz kurslarının kapanışı gerçekleştirildi. Miniklerin doyasıya eğlendiği program renkli anlara sahne oldu.

KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Sanat Merkezi’nde 6 hafta boyunca düzenli olarak çocuklarla buluşan yaz kurslarının kapanışı gerçekleştirildi. Miniklerin doyasıya eğlendiği program renkli anlara sahne oldu.

09 Ağustos 2024 Cuma 15:35

Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Sanat Merkezi’nde yaz kurslarının kapanış programı gerçekleştirildi. Çocuklar, 6 hafta boyunca her Perşembe günü düzenlenen kurslarda hem doyasıya eğlenirken hem de kişisel becerilerini geliştirdi ve sosyalleşti. Yaz kurslarının kapanışı da renkli anlara sahne oldu. Çeşitli aktivitelerin düzenlendiği programda minikler, KAÇSAM’da son etkinlik gününü dolu dolu geçirme fırsatı buldu. Son etkinlik gününde kendi hayal güçleriyle birbirinden güzel kurabiyeler yapan minikler, Abdal Halil Ağa’nın torunlarının davul şovuyla da coşkulu bir gün geçirdi. Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlik, ebeveynlerin de beğenisini kazandı. KAÇSAM’da düzenlenen etkinliklerin çocukların kişisel gelişimi ve sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını belirten aileler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 23 bin 355 yolcu uçtu!
Kahramanmaraş’ta 23 bin 355 yolcu uçtu!
Göksun mozaikleri keşfedilmeyi bekliyor!
Göksun mozaikleri keşfedilmeyi bekliyor!
Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor
Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor
Geleneksel Ağustos Fuarı Heyecanı Komşu İllerde
Geleneksel Ağustos Fuarı Heyecanı Komşu İllerde
Göksun ve Elbistan otogarlarında depremin izleri siliniyor!
Göksun ve Elbistan otogarlarında depremin izleri siliniyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber