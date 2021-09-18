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Kadim Kardeşlik Resmiyet Kazandı

Kahramanmaraş ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclislerinde Eylül ayında gerçekleştirilen toplantılar neticesinde; iki şehir arasında yüzyıllardır süregelen ve toplumsal hafızalarda yaşayan kadim kardeşlik bağına resmi bir hüviyet kazandırılarak, “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulmasına yönelik karar alındı.

Kadim Kardeşlik Resmiyet Kazandı

Kadim Kardeşlik Resmiyet Kazandı

Kahramanmaraş ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclislerinde Eylül ayında gerçekleştirilen toplantılar neticesinde; iki şehir arasında yüzyıllardır süregelen ve toplumsal hafızalarda yaşayan kadim kardeşlik bağına resmi bir hüviyet kazandırılarak, “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulmasına yönelik karar alındı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 11:03
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin adımlarıyla iki kentin köklü kardeşlik bağına resmiyet kazandırıldı. Eylül ayı içinde iki Büyükşehir meclisinde de oybirliğiyle alınan kararlar doğrultusunda “Kardeş Şehir” unvanı tescillendi. Karşılıklı alınan karara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Güngör, “Şehirlerimizin arasındaki kardeşlik hukukunun temeli, bundan en az 500 yıl öncesine dayanıyor. Kahramanmaraş ve Trabzon’un kadim dostluk bağları birçok tarihi kaynakta ele alındığı gibi edebi eserlere de konu olmuştur” diye konuştu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise kardeş şehir kararıyla ilgili, “Trabzon ve kutlu direnişin destanını yazan Kahramanmaraş şehirlerinin kadim kardeşliğinin bizim dönemimizde resmiyet kazanmasından memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Tarihimiz Bir, Gönüllerimiz Bir

Başkan Hayrettin Güngör açıklamasının devamında, “Kadim dostum ve kardeşim Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, gönüllere kazınmış bu kardeşlik bağının resmiyette olmadığı anlaşıldı. Biz de Belediye Meclislerimizde bu konuyu gündeme taşıyarak kardeşliğimizi resmiyete de döktük. 16. yüzyılın en büyük âlimlerinden Maraşlı Saçaklızade Osman Efendi kardeşliğimizin en net örneklerindendir. Bu dostluk, Milli Mücadele döneminde Trabzon Belediyesi'nin aldığı bir kararla, şehrin en işlek caddesine Maraş Caddesi verilmesiyle pekiştirilmiştir. Sonrasında, Kahramanmaraş'ımızın en merkezi caddesine de Trabzon Bulvarı adı verilmiştir. Biz aldığımız kararla, asırlardır var olan bir kardeşliği resmiyete döktük. Şehirlerimizin belediye meclislerine şükranlarımı sunuyor, Trabzon'umuza selam ve sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Gönül Kardeşliğimiz Tescillendi

Karşılıklı alınan Meclis kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Kadim ve şanlı tarihe sahip Trabzon ve Kahramanmaraş’ın bilinenin aksine kardeş şehir ilişkisine yönelik meclis kararının bulunmadığının tespit edilmesi üzerine hemen harekete geçtik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizle Eylül ayı meclis toplantılarımızda aldığımız kararlarla, kardeş şehir unvanı tescillenmiş bulunmaktadır. Tabii ki asıl önemli olan gönül kardeşliği. İki şehir arasındaki bağ o kadar kuvvetli, kardeşlik duygusu o kadar yüksek ki kardeş şehir olma noktasında Meclis kararının bugüne kadar sorgulanmamasını ben şahsen normal karşılıyorum. Kıymetli mevkidaşım ve kadim dostum Kahramanmaraş Belediye Başkanımız ile her iki şehrin meclis üyelerine teşekkür ediyor, bu vesileyle kardeş Maraş halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kadim Kardeşlik Resmiyet Kazandı
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