Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor
KSÜ’de Dünya Hemşireler Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
KSÜ’de Dünya Hemşireler Günü Etkinliği...
Büyükşehir’in Seminerlerine Yoğun İlgi
Büyükşehir’in Seminerlerine Yoğun İlgi
Başkan Güngör İl Başkanları Toplantısı’nda
Başkan Güngör İl Başkanları Toplantısı’nda
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u yapıldı
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kılınç, Sanko’da

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Elif Ceren Tutkun Kılınç, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kılınç, Sanko’da

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kılınç, Sanko’da

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Elif Ceren Tutkun Kılınç, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

13 Mayıs 2022 Cuma 16:46
banner459

Adana’da 1990 yılında doğan Opr. Dr. Kılınç, ilk ve orta öğrenimini Gaziantep Kolej Vakfı’nda, lise öğrenimini Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimine 2007-2008 yıllarında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde başlayan Opr. Dr. Kılınç, tıp mesleğine duyduğu ilgi nedeniyle diş hekimliği fakültesindeki eğitimini bırakarak, 2009- 2015 yılları arasında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü.

Uzmanlık eğitimine 2016 yılında Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde başlayan Opr. Dr. Kılınç, 2019 yılında Ankara Şehir Hastanesi’nde devam ettiği eğitimini 2020 yılında “operatör doktor” olarak tamamlayarak mezun oldu.

Mecburi hizmet görevini 2020-2022 yılları arasında Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tamamlayan Opr. Dr. Kılınç, Mayıs 2022 itibarıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabul etmeye başladı.

Evli olan Opr. Dr. Kılınç’ın mesleki ilgi alanları; gebelik takibi, riskli gebelik takibi, doğum, laparoskopik ve histereskopik cerrahi işlemler ve genital estetiktir.

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde jinekolojik muayene, gebelik takibi, ağrısız normal doğum, sezaryen, infertilite tedavileri, ilaçlı rahim filmi (HSG), her türlü jinekolojik ameliyatlar, ileri düzey laparoskopik ve histeroskopik (kapalı) operasyonlar, menopoz tedavisi, yüksek teknoloji ve uzman kadroyla gerçekleştirilmektedir.

Son Güncelleme: 13.05.2022 17:49
Anahtar Kelimeler:
Sanko’daKadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kılınç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz: “Taşınmazlarla ilgili soruna neşter vuracağız”
Başkan Gürbüz: “Taşınmazlarla ilgili soruna neşter vuracağız”
Üngüt ve Hürriyet’te 3 Rekreasyon Alanı…
Üngüt ve Hürriyet’te 3 Rekreasyon Alanı…
İmran Kılıç Köprüsü’nde Sona Gelindi
İmran Kılıç Köprüsü’nde Sona Gelindi
Büyükşehir’den Engelliler Haftası’nda Farkındalık Etkinliği…
Büyükşehir’den Engelliler Haftası’nda Farkındalık Etkinliği…
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber