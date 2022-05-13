Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kılınç, Sanko’da

Adana’da 1990 yılında doğan Opr. Dr. Kılınç, ilk ve orta öğrenimini Gaziantep Kolej Vakfı’nda, lise öğrenimini Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimine 2007-2008 yıllarında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde başlayan Opr. Dr. Kılınç, tıp mesleğine duyduğu ilgi nedeniyle diş hekimliği fakültesindeki eğitimini bırakarak, 2009- 2015 yılları arasında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü.

Uzmanlık eğitimine 2016 yılında Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde başlayan Opr. Dr. Kılınç, 2019 yılında Ankara Şehir Hastanesi’nde devam ettiği eğitimini 2020 yılında “operatör doktor” olarak tamamlayarak mezun oldu.

Mecburi hizmet görevini 2020-2022 yılları arasında Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tamamlayan Opr. Dr. Kılınç, Mayıs 2022 itibarıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabul etmeye başladı.

Evli olan Opr. Dr. Kılınç’ın mesleki ilgi alanları; gebelik takibi, riskli gebelik takibi, doğum, laparoskopik ve histereskopik cerrahi işlemler ve genital estetiktir.

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde jinekolojik muayene, gebelik takibi, ağrısız normal doğum, sezaryen, infertilite tedavileri, ilaçlı rahim filmi (HSG), her türlü jinekolojik ameliyatlar, ileri düzey laparoskopik ve histeroskopik (kapalı) operasyonlar, menopoz tedavisi, yüksek teknoloji ve uzman kadroyla gerçekleştirilmektedir.