Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı opr. Dr. Yazıcıoğlu sanko üniversitesi hastanesinde hasta kabulüne başladı
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı...
Öğretmenlerimizin Daima Yanındayız
Öğretmenlerimizin Daima Yanındayız
Karla Mücadele Devam Ediyor
Karla Mücadele Devam Ediyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik danışmanlık yapıyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik...
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik”
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı...

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı opr. Dr. Yazıcıoğlu sanko üniversitesi hastanesinde hasta kabulüne başladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Çağlar Yazıcıoğlu SANKO Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde hasta kabulüne başladı.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı opr. Dr. Yazıcıoğlu sanko üniversitesi hastanesinde hasta kabulüne başladı

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı opr. Dr. Yazıcıoğlu sanko üniversitesi hastanesinde hasta kabulüne başladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Çağlar Yazıcıoğlu SANKO Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde hasta kabulüne başladı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 12:57
banner459

Opr. Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, 1975 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Orta öğrenimini Kahramanmaraş Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İki yıl iç hastalıkları asistanlığı yaptı. Sonrasında bölüm değiştiren Opr. Dr. Yazıcıoğlu, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihtisasını tamamlayarak 2008 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu.

2008-2010 yılları arasında Siverek’te mecburi hizmetini, Kütahya’da vatani görevini yaptı. 2011 yılında Ege Üniversitesi Kadın Doğum Kliniğinde laparoskopi-histeroskopi eğitimi aldı. 2011-2017 yılları arasında Kahramanmaraş Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde, ardından Gaziantep’te özel bir hastanede ve özel kliniğinde çalışmalarını sürdürdü.

2016 yılında Acıbadem Kadıköy Hastanesi Tüp Bebek Kliniğinde, tüp bebek uygulamaları ile ilgili eğitimler alarak infertilite ve üreme tıbbı alanında uzmanlaştı. 2018 yılında Fransa ve Macaristan’da ileri düzey hands-on laparoskopik cerrahi eğitimlerine katıldı. 2017-2021 yılları arasında Kayseri’de özel bir hastanenin tüp bebek merkezinde çalıştı. Çok sayıda başarılı tüp bebek uygulaması yanı sıra sayısız laparoskopik ve histeroskopik operasyona imza attı.

Ocak 2021 tarihi itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde hastalarını kabul etmeye başlayan Opr. Dr. Yazıcıoğlu’nun yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunuyor.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde jinekolojik muayene, gebelik takibi, ağrısız normal doğum, sezaryen, infertilite tedavileri, ilaçlı rahim filmi (HSG), her türlü jinekolojik ameliyatlar, ileri düzey laparoskopik ve histeroskopik (kapalı) operasyonlar, menopoz tedavisi, yüksek teknoloji ve uzman kadroyla gerçekleştirilmektedir.

TÜP BEBEK MERKEZİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, dünyanın en ileri teknolojilerini kullanarak, doğal yollardan çocuk sahibi olamayan ailelerin sağlıklı çocuklara kavuşmasını amaçlamaktadır.

İnfertilitenin nedenleri tespit edildikten sonra aileye en uygun tedavi yöntemi (ilaçlı tedavi, inseminasyon -aşılama-, azospermi hastalarında TESA/TESE, IVF, mikroenjeksiyon, genetiği değerlendirilmiş embriyo transferi) belirlenir.

Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi, tüp bebekte de yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, tekrarlayan gebelik kaybı, çikolata kisti ve düşük yumurta rezervi (erken menapoz) hastalarında kişiye özgü ve öncü tedavi yöntemleriyle yüksek gebelik oranları elde edilmektedir.

Tüp bebek merkezinde, tedavilerdeki son gelişmeler bebek arzusu içinde olan birçok aileye mutlu sonuçlar vermektedir. Bu amaçla, ileri teknoloji ürünü olan inkübatörler ve geliştirilmiş besiyerleri kullanılmaktadır. Transfer sonrası kalan embriyolar dondurularak saklanmakta ve ileri dönemlerde anne adaylarına bu embriyolar transfer edilmektedir.

Sperm tetkiki sonucunda, hiç sperm çıkmayan hastalara, TESE yapılarak, sperm bulunabilmekte ve tüp bebek yapılarak, çocuk sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Embriyonun en yüksek kalitede gelişmesini sağlayacak, dünyanın en iyi besiyerleri ile lazer teknolojisi kullanılarak yüksek kalitede embriyo gelişimi sağlanmaktadır. Genetik hastalıkların embriyo aşamasında tespit edilerek önlenmesi (PGD-preimplantasyon genetik tanı) yöntemiyle, ailelerin sağlıklı bebeklere kavuşması gerçekleştirilmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ilk Tüp Bebek Merkezi’ni 2001 yılında faaliyete geçiren SANKO Üniversitesi Hastanesi, çocuk özlemi çeken birçok ailenin bu özlemlerine son verilmesini sağlamıştır.

Gebeliğin başlangıcından, bebeğin sağlıklı doğumuna kadar uzman ve deneyimli bir ekiple aileye gerek tıbbi gerekse psikolojik destek verilmektedir.

Bebeğin sağlıklı bir şekilde doğabilmesi ve yaşayabilmesi için gerekli doğumhane, ameliyathane ve yoğun bakım koşullarına sahip olan SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde infertilitenin nedenlerinin tespitinde ve gebeliğin takibinde gerekli tüm ileri tetkikler gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (Devlet Memurları, SSK ve Bağ – Kur) hastaları da Tüp Bebek Ünitesi’nden faydalanabilmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi Kahramanlarına Muhtarlardan Teşekkür Ziyaretleri
Pandemi Kahramanlarına Muhtarlardan Teşekkür Ziyaretleri
Sani Konukoğlu, vefatının 27'nci yılında anılıyor
Sani Konukoğlu, vefatının 27'nci yılında anılıyor
Öğretmenlerimizin Daima Yanındayız
Öğretmenlerimizin Daima Yanındayız
Bir habil yolculuğu...
Bir habil yolculuğu...
Çiftçinin yeni umudu; “Salep”
Çiftçinin yeni umudu; “Salep”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber