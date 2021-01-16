Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı opr. Dr. Yazıcıoğlu sanko üniversitesi hastanesinde hasta kabulüne başladı

Opr. Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, 1975 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Orta öğrenimini Kahramanmaraş Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İki yıl iç hastalıkları asistanlığı yaptı. Sonrasında bölüm değiştiren Opr. Dr. Yazıcıoğlu, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihtisasını tamamlayarak 2008 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu.

2008-2010 yılları arasında Siverek’te mecburi hizmetini, Kütahya’da vatani görevini yaptı. 2011 yılında Ege Üniversitesi Kadın Doğum Kliniğinde laparoskopi-histeroskopi eğitimi aldı. 2011-2017 yılları arasında Kahramanmaraş Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde, ardından Gaziantep’te özel bir hastanede ve özel kliniğinde çalışmalarını sürdürdü.

2016 yılında Acıbadem Kadıköy Hastanesi Tüp Bebek Kliniğinde, tüp bebek uygulamaları ile ilgili eğitimler alarak infertilite ve üreme tıbbı alanında uzmanlaştı. 2018 yılında Fransa ve Macaristan’da ileri düzey hands-on laparoskopik cerrahi eğitimlerine katıldı. 2017-2021 yılları arasında Kayseri’de özel bir hastanenin tüp bebek merkezinde çalıştı. Çok sayıda başarılı tüp bebek uygulaması yanı sıra sayısız laparoskopik ve histeroskopik operasyona imza attı.

Ocak 2021 tarihi itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde hastalarını kabul etmeye başlayan Opr. Dr. Yazıcıoğlu’nun yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunuyor.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde jinekolojik muayene, gebelik takibi, ağrısız normal doğum, sezaryen, infertilite tedavileri, ilaçlı rahim filmi (HSG), her türlü jinekolojik ameliyatlar, ileri düzey laparoskopik ve histeroskopik (kapalı) operasyonlar, menopoz tedavisi, yüksek teknoloji ve uzman kadroyla gerçekleştirilmektedir.

TÜP BEBEK MERKEZİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, dünyanın en ileri teknolojilerini kullanarak, doğal yollardan çocuk sahibi olamayan ailelerin sağlıklı çocuklara kavuşmasını amaçlamaktadır.

İnfertilitenin nedenleri tespit edildikten sonra aileye en uygun tedavi yöntemi (ilaçlı tedavi, inseminasyon -aşılama-, azospermi hastalarında TESA/TESE, IVF, mikroenjeksiyon, genetiği değerlendirilmiş embriyo transferi) belirlenir.

Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi, tüp bebekte de yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, tekrarlayan gebelik kaybı, çikolata kisti ve düşük yumurta rezervi (erken menapoz) hastalarında kişiye özgü ve öncü tedavi yöntemleriyle yüksek gebelik oranları elde edilmektedir.

Tüp bebek merkezinde, tedavilerdeki son gelişmeler bebek arzusu içinde olan birçok aileye mutlu sonuçlar vermektedir. Bu amaçla, ileri teknoloji ürünü olan inkübatörler ve geliştirilmiş besiyerleri kullanılmaktadır. Transfer sonrası kalan embriyolar dondurularak saklanmakta ve ileri dönemlerde anne adaylarına bu embriyolar transfer edilmektedir.

Sperm tetkiki sonucunda, hiç sperm çıkmayan hastalara, TESE yapılarak, sperm bulunabilmekte ve tüp bebek yapılarak, çocuk sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Embriyonun en yüksek kalitede gelişmesini sağlayacak, dünyanın en iyi besiyerleri ile lazer teknolojisi kullanılarak yüksek kalitede embriyo gelişimi sağlanmaktadır. Genetik hastalıkların embriyo aşamasında tespit edilerek önlenmesi (PGD-preimplantasyon genetik tanı) yöntemiyle, ailelerin sağlıklı bebeklere kavuşması gerçekleştirilmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ilk Tüp Bebek Merkezi’ni 2001 yılında faaliyete geçiren SANKO Üniversitesi Hastanesi, çocuk özlemi çeken birçok ailenin bu özlemlerine son verilmesini sağlamıştır.

Gebeliğin başlangıcından, bebeğin sağlıklı doğumuna kadar uzman ve deneyimli bir ekiple aileye gerek tıbbi gerekse psikolojik destek verilmektedir.

Bebeğin sağlıklı bir şekilde doğabilmesi ve yaşayabilmesi için gerekli doğumhane, ameliyathane ve yoğun bakım koşullarına sahip olan SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde infertilitenin nedenlerinin tespitinde ve gebeliğin takibinde gerekli tüm ileri tetkikler gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (Devlet Memurları, SSK ve Bağ – Kur) hastaları da Tüp Bebek Ünitesi’nden faydalanabilmektedir.