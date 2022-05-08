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Kadınlara yönelik 40 bin TL hibe programı başlatıldı!

İşsizlik, dünya genelinde en gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde bile büyük bir problem haline gelebiliyor.

Kadınlara yönelik 40 bin TL hibe programı başlatıldı!

Kadınlara yönelik 40 bin TL hibe programı başlatıldı!

İşsizlik, dünya genelinde en gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde bile büyük bir problem haline gelebiliyor.

08 Mayıs 2022 Pazar 12:47
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Bununla birlikte Türkiye’de de işsizlik sorunu uzun yıllardır büyüyerek devam ediyor. İşsizlik sorunu özellikle genç nüfus genelinde görülürken, diğer taraftan kadın istihdamındaki yetersizlikler de acı bir tabloyu gözler önüne seriyor.

Kadınların istihdamda kısıtlı şekilde var oluyor olması, kadınlara yönelik istihdam projelerinin de önünü açıyor. Bu sorunla mücadele kapsamında, kadınların istihdamda daha geniş şekilde yer almasını sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye işbirliği kurdu.

Bu işbirliği kapsamında geliştirilen Women Up projesi, kadın girişimciler için çeşitli çözüm ve fırsatlar ortaya koydu.

Women Up Projesi Nedir?

AB ile Türkiye arasında imzalanan sözleşme ile birlikte Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, 17 Mayıs 2021 itibariyle başlatılan Women Up projesi, temel olarak girişimci kadınların haksız rekabetten korunmasını amaçlıyor.

Proje kapsamında İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı ile imzalanan sözleşme ile Türkiye’nin kayıtlı kadın istihdamı alanında daha iyi seviyelere yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda başlatılan Women Up projesi 32 ay boyunca devam edecek. Proje pilot olarak 7 ilde başlatılacak ve kadın işletmecilere ait küçük ölçekli işletmelerde kadın istihdamı desteklenecek.

Hangi İllerde Yürütülüyor?

AB ve Türkiye’nin işbirliğindeki Women Up projesi, 15 operasyon koordinasyon birimi üyesi ve 54 proje personeli ile 9 ofis genelinde yürütülüyor.

Temelde kadınların girişimcilikteki faaliyetlerini ve varlıklarını artırma amacıyla başlatılan proje, ülkemizde 7 ilde yürütülüyor.

Ankara, Aydın, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa olmak üzere illerde yürütülen projenin hedef kitlesinde kadın girişimciler bulunuyor. Projeye, 5 Mart 2012 sonrası kurulmuş olan işletmeler dahil ediliyor.

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Kadınlara Yönelik 40 Bin TL Hibe Programı Başlatıldı!
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