Kadıoğluçiftliği’nde Mehmet Karaca Rüzgarı!

Partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ile birlikte ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca, coşkulu karşılamalarla 31 Mart’ta sandıktan zaferle çıkacağının mesajını bir kez daha verdi.

Aydoğar ve Karaca önce Türkoğlu Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) vatandaşlarla bir araya geldi. Coşkulu kalabalıkla selamlaşıp, beklenti ve talepleri dinleyen her iki başkan adayı da ilçenin sorunlarının tamamını el birliğiyle hızlı bir şekilde çözeceklerini, bu seçimin fırsat olduğunu belirttiler.

Daha sonra Kadıoğluçiftliği Mahallesine geçen Aydoğar ve Karaca’yı burada da mahalle sakinleri büyük bir coşkuyla karşıladı.

Vatandaşlarla kucaklaşan Karaca, burada yaptığı konuşmasında mahallenin tüm sorunlarını bildiğini ifade ederek; “Sevgili hemşehrilerim, sizler beni ben sizleri zaten çok yakından tanıyorsunuz. Ziraat Odası Başkanlığımda da hepiniz şahitsiniz her türlü sorununuzu çözmek için gayret gösteriyordum. Elbette bu bir lütuf değil, sizlere hizmet benim mutluluk kaynağım. Ancak sizler desteğiyle Belediye Başkanı seçilirsem tüm sorunların çözüme kavuşması daha da kolay olacak. Çünkü yetki bende olacak. Mahallenin her türlü ihtiyacı karşılanacak. Ahlaklı Belediyecilik anlayışı ile milletin parası millete hizmet olarak dönecek. Bizim belediyeciliğimizde birileri zenginleşip, saltanat sürmeyecek. Vatandaşımız refaha kavuşacak.

Bugün beni verdiğiniz destekle çok mutlu ettiniz, gurur duydum, tekrar coşkulu karşılama ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aydoğar ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle Türkoğlu ilçemiz,başkan adayımız Mehmet Karaca ile çok büyük bir fırsatı yakaladı. Aday belirleme çalışmalarımızda kime sorsak bize Mehmet Karaca ismini verdi. Bizlerde halkın istediği çok sevdiği dürüst, güvenilir, donanımlı bir aday ile sizlerin karşısına çıktık. Sizlere en iyi hizmeti sunacağına inancımız tam.

31 Mart seçimleri size hizmet sözü verip de sözünde durmayanlara ders vermek için bir fırsat. Sizlerin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ilçemizin en kısa sürede kalkınabilmesi için şahsım Büyükşehirde, Mehmet Karaca Başkanımda burada bu kutlu yola çıktı.İnşallah omuz omuzaMilli Görüş Belediyeciliğinin ahlakı ile Türkoğlu’nu ihya edeceğiz.”

ardından soru cevap şeklinde vatandaşların görüşleri ve beklentileri dinlendi ve tam destek sözü alındı.