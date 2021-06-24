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KAFUM’da inşa edilen görkemli tesis hizmete girdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yap – işlet – devret modeliyle Atatürk Parkı’nda inşa edilen sosyal tesis hizmet vermeye başladı.

KAFUM’da inşa edilen görkemli tesis hizmete girdi

KAFUM’da inşa edilen görkemli tesis hizmete girdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yap – işlet – devret modeliyle Atatürk Parkı’nda inşa edilen sosyal tesis hizmet vermeye başladı.

24 Haziran 2021 Perşembe 12:41
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Çok amaçlı salonları, fuaye ve sergi salonu, oyun odası ve mescidin de bulunduğu tesis pek çok sosyal donatı barındırıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kente modern yapılar kazandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, yap-işlet-devret modeliyle Atatürk Parkı Kafum Mevkii’nde inşa edilen kongre merkezi ve düğün salonu evlenecek çiftlere hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 25 Milyon TL yatırım bedeli bulunan yapıda düğünün yanı sıra kongre, konser, resepsiyon ve sergi gibi toplantılar yapılabiliyor. Toplamda 5 bin 300 metrekare alan üzerine kurulu tesis, içinde birçok birimin bulunduğu kompleks bir yapı olarak inşa edildi. İç mekanında bin kişilik düğün salonunun yanı sıra farklı boyutlarda 2 adet çok amaçlı salonu bulunurken fuaye ve sergi salonlarıyla da ziyaretçilerin birçok ihtiyacına cevap verebilecek. Ayrıca tesiste gelin - damat odası, kulis, bay bayan mescitler, çocuk oyun odası gibi birimler de yer alıyor. Botanik zenginliğe sahip arazi üzerine konumlanan yapı, dış mekânında avlusu ve bahçesiyle modern bir görünüm sunuyor.

Son Güncelleme: 24.06.2021 17:17
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