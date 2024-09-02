Kahramanmaraş Adliyesi’nde 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni Düzenlendi

Törene, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, DEVA Partisi Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak, Kahramanmaraş Baro Başkan Yardımcısı Av. Neval Oturakçı Tanrıverdi, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Baro Başkan Yardımcısı Av. Neval Oturakçı Tanrıverdi yaptı. Konuşmasında, 2024-2025 Adli Yılının ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiası için hayırlı olmasını dileyen Tanrıverdi, Kahramanmaraş Adliyesi'nde göreve yeni başlayan hakim, savcı ve avukatlara başarılar diledi.

Tanrıverdi, Cumhuriyet’in kurucu değerlerini savunmanın, yaşatmanın ve korumanın, Cumhuriyetimizin 100. yılında en değerli emanet olduğunu belirtti. Hukuk devletinin en önemli kazanımının adalet olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, adaletin, toplumun barış, huzur ve refahının ön şartı olduğunu söyledi. Bağımsız ve tarafsız yargının, adil yargılanma hakkının teminatı olduğunu ifade eden Tanrıverdi, bu doğrultuda avukatların karşılaştığı mesleki sorunlara da dikkat çekti.

Av. Neval Oturakçı Tanrıverdi, konuşmasında adli süreçlerin etkin yürütülmesi, yasaların etkin uygulanmasının tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Önleyici hukuk" kavramının içselleştirilmesinin önemine değindi. Koruyucu ve önleyici tedbirlerin, eğitim ve toplumsal mücadelede ortak bir bilincin gerekliliğine vurgu yaptı.

6 Şubat deprem felaketinde kaybedilen vatandaşlar ve Kahramanmaraş Barosu mensuplarını anan Tanrıverdi, Kahramanmaraş Barosu olarak depremin hukuki ve cezai sonuçlarıyla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını ve tüm sorumluların yargılanması konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözünü hatırlatan Tanrıverdi, yeni adli yılda hukukun üstünlüğünün, insan haklarının ve adil yargılanmanın egemen olmasını temenni etti. Tören, yargı camiası için iyi dileklerle sona erdi.