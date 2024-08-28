Kahramanmaraş, Ahlat’ta ilgi odağı oldu

Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen kutlama programında kurduğu otağda; şehrin yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ve kültürel değerlerini yansıtan ürünleri yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı.