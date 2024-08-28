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Kahramanmaraş, Ahlat’ta ilgi odağı oldu

Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen kutlama programında kurduğu otağda; şehrin yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ve kültürel değerlerini yansıtan ürünleri yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı.

Kahramanmaraş, Ahlat’ta ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş, Ahlat’ta ilgi odağı oldu

Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen kutlama programında kurduğu otağda; şehrin yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ve kültürel değerlerini yansıtan ürünleri yerli ve yabancı katılımcılara tanıttı.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 15:53

Şehrin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı noktasında yoğun gayretini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlama programında yerini aldı.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulan otağda; Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ve kültürel değerlerini yansıtan ürünler ziyaretçilere tanıtıldı. 4 gün süren kutlama programında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin standını on binlerce katılımcı ziyaret etti.

Özellikle şehrin tescilli ürünü Dondurma, fuarın ilgi odağı oldu.Etkinlikte, Kültür Yayınları’ndan eserler de misafirlere tanıtıldı. Kahramanmaraşlı güreşçiler de festivalde sergiledikleri gösterilerle katılımcıların beğenisini kazandı.

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KahramanmaraşAhlat’ta Ilgi Odağı Oldu
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