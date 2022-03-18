Kahramanmaraş Ak Gençlik Türkiye 2’cisi oldu

AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı paylaşımında:

"Şubat ayı çalışmalarında Türkiye ikinciliğimiz için Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Eyyüp Kadir İnan'dan teşkilatlarımız adına başarı plaketimizi aldık. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek bu başarıda emeği geçen tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

HAYRETTİN GÜNGÖR'DEN AK PARTİ GENÇLİK KOLLARINA TEBRİK

Başkan Güngör sosyal medya paylaşımında AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nı tebrik etti.

Güngör paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Tebrikler AK Parti Kahramanmaraş kardeşlerim. Nezdinizde tüm ilçe teşkilatlarımızı da ayrıca kutluyorum." ifadelerine yer verdi.