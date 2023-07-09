Kahramanmaraş Akademi’de Yeni Dönem Eğitimleri Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin yeniden imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da hayatın normalleşmesi için yoğun gayret gösteriyor.

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak ve vatandaşların sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak için Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kahramanmaraş Akademi’de yaz dönemi eğitimleri başladı. Tarihi Köker Konağı’nda alanında uzman eğitmenler tarafından kursiyerlere; Alaeddin Özdenören Şiir Atölyesi, Sezai Karakoç Eleştiri Atölyesi, Nuri Pakdil Deneme Atölyesi, Mehmet Akif İnan Portre Yazarlığı Atölyesi, Cahit Zarifoğlu Çocuk Edebiyatı Atölyesi, Erdem Beyazıt Öykü Atölyesi, Rasim Özdenören Roman Atölyesi, Türk Düşünce Tarihi Atölyesi, Klasik Türk Şiiri Atölyesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Atölyesi olmak üzere toplamda 10 farklı branşta ücretsiz eğitim veriliyor. Kursiyerler, eğitimlerin kişisel gelişimleri ve deprem sonrası hayatın normalleşmesi noktasında çok büyük katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Akademiye İlgi Yoğun

Nuri Pakdil Deneme Atölyesi Eğitmeni Ömer Yalçınova, Kahramanmaraş Akademi’ye ilişkin yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş Akademi, deprem öncesinde çok büyük ilgi görüyordu. Kursiyerlerimizin deprem sonrası eğitimlerimize göstermiş olduğu ilgi de son derece yoğun. Çok sayıda başvuru yapıldı. Kahramanmaraşlıların kültüre, eğitime, akademiye, edebiyata ne kadar değer verdiklerine şahit olduk. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere eğitimlerde emeği geçen tüm hocalarımıza, kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.