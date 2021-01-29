Kahramanmaraş Akademi’ye başvurular başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve ilk mezunlarını veren Kahramanmaraş Akademi’de yeni kayıt dönemi başladı. Dergi Atölyesi, Kısa Film Atölyesi, Tarihin Tarihi, Yazı Atölyesi, Diksiyon, Proje Atölyesi, Öykü Atölyesi, Bilim Tarihi, Klasik Metinler Nasıl Okunur, Sosyolojinin Temel Kavramları, Düşünce Atölyesi, Hüsn-i Hat, Yeni Medya ve İletişim konularında eğitimlerin verileceği Kahramanmaraş Akademi’de kayıtlar 7 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Kahramanmaraş Akademi’ye kayıt yaptırmak isteyenler; https://forms.gle/3Xj8ArL3KGcDQbyVA bağlantısını tıklayarak online kayıt yaptırabilirler.

Yeni Dönem Heyecanı

Kahramanmaraş Akademi’de yeni dönem heyecanı yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş Akademi’de Bahar dönemi kayıtları başladı. Yeni dönemde de alanında uzman hocalarımızla birlikte on üç atölyemiz faaliyet gösterecek. Şehrimizin entelektüel potansiyelini besleyen ve tam kapasite ile harekete geçiren programın bu dönemde de katılımcılara önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.