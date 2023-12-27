Kahramanmaraş Alışveriş Festivali ve Fuarı, Expo 2023'de başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023’le 23 ülkeyi Kahramanmaraş’a taşıyan Onikişubat Belediyesi, Sergi Alanı’nı özellikle depremzede kent halkı için yaşam alanına çevirirken, etkinliklerle de hem vatandaşların rehabilitasyon sürecine katkı sağlıyor hem de esnaflara destek oluyor.

Kahramanmaraş’ın, tekstil sektöründe Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olma özelliğinin sürdürülebilir olmasının yanı sıra zorlu süreçte daralma yaşayan esnafa can suyu olmak hedefiyle sorumluluk üstlenen Başkan Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, giyim sektörünün nabzını EXPO 2023’de tutuyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin himayesinde, esnaf odalarının katkılarıyla düzenlenecek olan bölgenin en kapsamlı ve en büyük Alışveriş Festivali ve Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kahramanmaraş ekonomisinin can damarlarından biri olan giyim ve tekstil sektörüne ışık tutacak fuar, 1 Ocak’a kadar 11.00 ile 17.00 saatleri arasında EXPO 2023 Sergi Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılış töreni, Başkan Mahçiçek’in yanı sıra AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, meclis üyeleri, esnaflar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

“Esnaflarımıza olabildiğince sahip çıkacağız”

Açılış sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Hanefi Mahçiçek, depremden olumsuz etkilenen esnaflara destek olmayı hedeflediklerini belirterek, esnaflara sahip çıkacaklarını söyledi.

Başkan Mahçiçek, “Bildiğiniz gibi EXPO’muzu 14 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans katılımı ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Beyin teşrifleriyle açmıştık. O günden bugüne özellikle depremden olumsuz etkilenen esnaflarımız için mümkün mertebe onlara küçük de olsa az da olsa sıkıntılarını bertaraf etmek, azaltmak için EXPO alanımızdaki çalışmalarımız devam ediyor. Bugünden itibaren yılbaşına kadar depremde dükkanları yıkılan mağdur olan esnaflarımızla ilgili yeni bir alışveriş bayramı düzenliyoruz. Açılış düzenlemedik, onun yerine arkadaşlarımızla beraber buraya yerleşen arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hayırlı olsun diledik, bol kazanç temennileri diledik. Dediğim gibi esnaflarımıza olabildiğince sahip çıkacağız. Gerçekten çok sayıda esnafımızın dükkanları yıkıldı, mağdur oldu. Onikişubat Belediyesi olarak bugüne kadar mümkün mertebe kardeşlerimizin, esnaf arkadaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Bundan böyle de yanında olmaya gayret edeceğiz. Bakın buradaki bütün esnaflarımızdan en ufak bir maddi beklenti içinde değiliz, almıyoruz da. Elektriklerimiz bedava, dükkanlarımız ve stantlarımız bedava, sularımız bedava. Her şey onların hizmetinde, onların hizmetlerine amade. Bütün gücümüzle onların depremde yaşadıkları eksiklikleri, sıkıntıları gidermek için gayret ediyoruz. Burada katılan bütün arkadaşlarımıza yılbaşına kadar hayırlı işler, bol kazançlar temenni ediyorum.Bütün Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi EXPO alanımıza, buradan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Gelsinler buradaki esnaflarımıza katkı da bulunsunlar. Ayrıca biliyorsunuz pazartesi günü yılbaşı bütün Kahramanmaraşlı kardeşlerimin yeni yılını kutluyor, nice sağlıklı yıllar temenni ediyorum” dedi.

Açılışın ardından stantlar gezilerek, esnaflardan alışveriş yapıldı.