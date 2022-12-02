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Kahramanmaraş andız pekmezi tescillendi!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuruyla, sağlık açısından neredeyse her derde deva olan ve özellikle kış aylarında sıkça tüketilen Andırın Andız Pekmezi’nin coğrafi işareti alındı.

Kahramanmaraş andız pekmezi tescillendi!

Kahramanmaraş andız pekmezi tescillendi!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuruyla, sağlık açısından neredeyse her derde deva olan ve özellikle kış aylarında sıkça tüketilen Andırın Andız Pekmezi’nin coğrafi işareti alındı.

02 Aralık 2022 Cuma 17:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yöresel lezzetlerini ve kültürel değerlerini koruma altına almak için tescil başvurularını sürdürüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na son olarak tescil ettirilen Maraş Eli Böğründe’nin ardından şimdi de Andırın Andız Pekmezi’nin coğrafi işaret tescili alındı. Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan 1 Aralık 2022 tarih ve 138 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak şehrin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı.

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehrin coğrafi işaret tescilli ürünlerinin sayısının artırılması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş Andız Pekmezi Tescillendi!
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