Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!

Kahramanmaraş ansiklopedisi tamamlandı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Solak ve ekibi tarafından hazırlanan Kahramanmaraş Ansiklopedisi 7. cilt ile tamamlandı.

Kahramanmaraş ansiklopedisi tamamlandı!

Kahramanmaraş ansiklopedisi tamamlandı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Solak ve ekibi tarafından hazırlanan Kahramanmaraş Ansiklopedisi 7. cilt ile tamamlandı.

18 Ağustos 2024 Pazar 17:30

Hazırlıklarına 2015 yılında başlanan ve ilk 1. cildi Mart 2017 de yayınlanan Kahramanmaraş ansiklopedisi önümüzdeki 50 yılına kaynak eser olarak el altı kitabı olacak olan Kahramanmaraş Ansiklopedisi son cildi yayınlanarak tamamlandı.

Yüzün üzerinde yardımcı doçent, Doçent ve Profesörsün emek verdiği eserin KSÜ Rektörlüğü tarafından “A’dan Z’ye Kahramanmaraş Ansiklopedisi olarak yayınlandığını söyleyen Prof. Dr. İbrahim Solak : Kahramanmaraş ve çevresinin kültürel hafızasını ortaya çıkarmış, son ilave ile tamamlanmış olup, sanıyorum bir 50 yıl sonra bugünden sonra olacak gelişmeleri 8. cilt olarak bir güncelleme yapılmalı ya da maddeler ilave edilerek yeniden çıkarılması gerekir ki bu 50 yıl baş ucu kitabı olarak bizlere yeter..” diye düşünüyorum..

Kahramanmaraş ansiklopedide alfabetik sıraya göre maddeler halinde ilimiz ve ilçeleri hakkında bilgilere yer verilmesi planlandı, Tarih, Edebiyat, Sanat Tarihi, Coğrafya, Dini Hayat, Ekonomi, Tıp-Sağlık, Spor, Canlılar Dünyası, Ziraat, Eğitim, Mühendislik, Turizm ve Genel Kültür alanlarında şehrin kültür hafızasında yer etmiş olayların, değerlerin ve şahsiyetlerin belirlenme çalışmaları ile 7 cilt her biri 500 sayfa güzel bir eser çıkmıştır.

Kahramanmaraş ansiklopedide yer alması elzem olan maddeleri A‘Z’ belirlenerek bir sıra dahilinde yayınladık, öyle sanıyorum bu kitabımız Kahramanmaraş için 50 yıl gider diye düşünüyorum.. Elektronik ortamda

[email protected] ulaşı bilirler.

Türkiye deki tüm kütüphane ve üniversitelere bu kitabımızı takım halinde gönderdik, bu uzun çalışmada bize destek olan tüm rektörlerimize teşekkür ediyorum, emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bize maddeleri teklif eden hazırlayan gönüllülere teşekkür ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Ansiklopedisi Tamamlandı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Sedat Kazancı’nın Annesi Nesibe Kazancı Hayatını Kaybetti
Sedat Kazancı’nın Annesi Nesibe Kazancı Hayatını Kaybetti
Başkan Görgel, “Rezerv alandaki esnafımıza yeni iş yerleri oluşturuyoruz”
Başkan Görgel, “Rezerv alandaki esnafımıza yeni iş yerleri oluşturuyoruz”
Başkan Toptaş; Halkımızın Taleplerini En İyi Şekilde Karşılamak İçin Özveriyle Çalışıyoruz
Başkan Toptaş; Halkımızın Taleplerini En İyi Şekilde Karşılamak İçin Özveriyle Çalışıyoruz
Başkan Görgel: “Maraş biberi hasadının bereketli olmasını diliyorum”
Başkan Görgel: “Maraş biberi hasadının bereketli olmasını diliyorum”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber