Kahramanmaraş ansiklopedisi tamamlandı!

Hazırlıklarına 2015 yılında başlanan ve ilk 1. cildi Mart 2017 de yayınlanan Kahramanmaraş ansiklopedisi önümüzdeki 50 yılına kaynak eser olarak el altı kitabı olacak olan Kahramanmaraş Ansiklopedisi son cildi yayınlanarak tamamlandı.

Yüzün üzerinde yardımcı doçent, Doçent ve Profesörsün emek verdiği eserin KSÜ Rektörlüğü tarafından “A’dan Z’ye Kahramanmaraş Ansiklopedisi olarak yayınlandığını söyleyen Prof. Dr. İbrahim Solak : Kahramanmaraş ve çevresinin kültürel hafızasını ortaya çıkarmış, son ilave ile tamamlanmış olup, sanıyorum bir 50 yıl sonra bugünden sonra olacak gelişmeleri 8. cilt olarak bir güncelleme yapılmalı ya da maddeler ilave edilerek yeniden çıkarılması gerekir ki bu 50 yıl baş ucu kitabı olarak bizlere yeter..” diye düşünüyorum..

Kahramanmaraş ansiklopedide alfabetik sıraya göre maddeler halinde ilimiz ve ilçeleri hakkında bilgilere yer verilmesi planlandı, Tarih, Edebiyat, Sanat Tarihi, Coğrafya, Dini Hayat, Ekonomi, Tıp-Sağlık, Spor, Canlılar Dünyası, Ziraat, Eğitim, Mühendislik, Turizm ve Genel Kültür alanlarında şehrin kültür hafızasında yer etmiş olayların, değerlerin ve şahsiyetlerin belirlenme çalışmaları ile 7 cilt her biri 500 sayfa güzel bir eser çıkmıştır.

Kahramanmaraş ansiklopedide yer alması elzem olan maddeleri A‘Z’ belirlenerek bir sıra dahilinde yayınladık, öyle sanıyorum bu kitabımız Kahramanmaraş için 50 yıl gider diye düşünüyorum.. Elektronik ortamda

[email protected] ulaşı bilirler.

Türkiye deki tüm kütüphane ve üniversitelere bu kitabımızı takım halinde gönderdik, bu uzun çalışmada bize destek olan tüm rektörlerimize teşekkür ediyorum, emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bize maddeleri teklif eden hazırlayan gönüllülere teşekkür ediyorum” dedi.