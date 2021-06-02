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Kahramanmaraş Balık Pazarının Sorunu Çözüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Balık Pazarı” adıyla bilinen Şazibey Semt Pazarı önünde otopark olarak kullanılan alanı iyileştirildi. Çalışmalarda yaklaşık 2 bin metrekarelik zeminde sıcak asfalt uygulaması tamamlandı.

Kahramanmaraş Balık Pazarının Sorunu Çözüldü

Kahramanmaraş Balık Pazarının Sorunu Çözüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Balık Pazarı” adıyla bilinen Şazibey Semt Pazarı önünde otopark olarak kullanılan alanı iyileştirildi. Çalışmalarda yaklaşık 2 bin metrekarelik zeminde sıcak asfalt uygulaması tamamlandı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 19:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, kent merkezinde yer alan “Balık Pazarı” adıyla bilinen Şazibey Halk Pazarı önündeki arterde zemin yenilemesi gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce yapılan çalışmada, otopark olarak kullanılan ve deforme olmuş toplamda 2 bin metrekare alanda sıcak asfalt uygulaması tamamlandı. Otel, hastane ve ticaret alanları üçgeninde yoğunluğun meydana geldiği bölge, uygulamalar sonucu iyileştirildi. Düzenlemeyle beraber trafik akışında meydana gelen sorunların ortadan kalkması hedefleniyor.

Bölgeyi ve Esnafı Rahatlatacak

Çalışma sonrası açıklamada bulunan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, “Halk pazarı civarında otopark olarak kullanılan alan Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenilenmiştir. Artık müşterilerimiz araçlarını daha rahat park ederek alışverişlerini tamamlayabilecek. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Bölge faaliyet gösteren diğer bir esnaf Kemal Kötan ise “Halk pazarı yakınındaki otopark çok hasar görmüştü. Belediyemiz sağ olsun otoparkımızı en güzel şekilde yeniledi ve asfaltladı. Büyükşehir Belediyemiz buraya yeni bir otopark kazandırdı. Artık müşterilerimiz ve esnafımız araçlarını park ederken daha rahat edecek. Balık pazarı esnafları olarak Büyükşehir Belediyemizin çalışmasından memnunuz ve belediyemize minnettarız” dedi.

Son Güncelleme: 02.06.2021 19:29
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