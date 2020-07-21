Kahramanmaraş baro başkanı Burak Gül'den adli tatil mesajı

Gül, mesajında, Türk Yargı sisteminde adli tatilin, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona erdiğini, yeni adli yılın ise 1 Eylül'de başladığını hatırlattı.

Adli tatil ve çalışmaya ara vermeye ilişkin yasal mevzuata ilişkinde bilgiler veren Gül, "Adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi için üstün çaba gösteren tüm meslektaşlarıma; her ne kadar adalet hizmetinin tatili olmasa da, yeni adli yıla dinlenmiş bir şekilde girebilmeleri ve güzel geçmesi dileğiyle iyi tatiller ve sağlıklı günler diliyorum." ifadesine yer verdi.