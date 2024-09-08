Kahramanmaraş Barosu 75. Kuruluş yıl dönümünü ve 2024-2025 adli yıl açılışını kutladı

Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve meslektaşları anarak, yeni adli yılın milletimize ve ülkemize adalet dolu, hayırlı bir yıl olmasını diledi. Gül, ayrıca meslekte uzun yıllar hizmet veren ve baronun farklı kurullarında görev yapan tüm meslektaşlarını tebrik ederek, hak ve hukuk mücadelesindeki özverili çalışmalarının devamını temenni etti.

Plaket töreni kapsamında, meslekte 25, 30, 35, 40 ve 50 yılını dolduran avukatlar ile 2018-2024 yılları arasında baronun yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında görev alan avukatlara hizmet anısı olarak plaket takdim edildi.

Programın sonunda Baro Başkan Yardımcısı Av. Neval Oturakçı Tanrıverdi, Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül’e, görev süresince gösterdiği özverili çalışmalar için teşekkürlerini ileterek, bir plaket takdim etti.

Tören, katılımcılar arasında dayanışma ve meslektaşlar arasındaki bağları güçlendiren anlamlı bir etkinlik olarak tamamlandı.